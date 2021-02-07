 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 شباط (فبراير) 2021

نشر تعزيزات أمنية في القضارف تحوطا لاحتجاجات معلنة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 33.8 كيلوبايت
مظاهرات لليوم الثاني في مدينة القضارف ـ 4 فبراير 2021 ـ صورة من منصات التواصل الاجتماعي

القضارف 7 فبراير 2021 ـ نشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة القضارف، نحو 412 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، تعزيزات عسكرية وسط المدينة وفي محيط أمانة الحكومة تحوطا لاحتجاجات معلنة اليوم الأحد.

وشهدت القضارف الأسبوع الماضي مظاهرات لطلاب المدارس ومواطنين على مدى يومين تحولت إلى أعمال شغب ونهب ما أدى لتدخل الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ودعا تجمع مزارعي ولاية القضارف قواعده بكل محليات الولاية للخروج في موكب، الأحد، قال إنه يضم أكثر من عشرة ألف محتج على زيادة رسوم الأراضي.

وقال المزارع شرف الدين حاج عمر إن موكب المزارعين لاسترداد للكرامة بعد أن طرد والي ولاية سليمان علي موسى المزارعين من مكتبه وفرض جبايات لتجديد المشاريع الزراعية بلغت 116 ألف جنيه لمساحة ألف فدان بدلا عن 16 ألف جنيه.

وأوضح لسودان تربيون أن هناك أكثر من عشرة ألف مزارع يواجهون شبح الأعسار ودخول السجون بعد أن رفضت حكومة الولاية تمويلهم لفلاحة الأرض وإكمال عمليات الحصاد.

وعلى إثر ذلك نشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيارت دفع رباعي على متنها تعزيزات أمنية وسط المدينة والأسواق فضلا عن طوق أمني من الشرطة والجيش حول مكتب الوالي تحوطا لموكب المزارعين.

ويوم الجمعة الماضي أصدرت سلطات الولاية قرارا بإغلاق المحال التجارية لمدة 72 ساعة ضمن خطط أمنية لإزالة الظواهر السالبة.

وأعلن مدير شرطة القضارف عن تقديم أكثر من 65 متهما تم توقيفهم في أحداث العنف والاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواصلات الداخلية.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.