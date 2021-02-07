نشر تعزيزات أمنية في القضارف تحوطا لاحتجاجات معلنة

مظاهرات لليوم الثاني في مدينة القضارف ـ 4 فبراير 2021 ـ صورة من منصات التواصل الاجتماعي

القضارف 7 فبراير 2021 ـ نشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة القضارف، نحو 412 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، تعزيزات عسكرية وسط المدينة وفي محيط أمانة الحكومة تحوطا لاحتجاجات معلنة اليوم الأحد.

وشهدت القضارف الأسبوع الماضي مظاهرات لطلاب المدارس ومواطنين على مدى يومين تحولت إلى أعمال شغب ونهب ما أدى لتدخل الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ودعا تجمع مزارعي ولاية القضارف قواعده بكل محليات الولاية للخروج في موكب، الأحد، قال إنه يضم أكثر من عشرة ألف محتج على زيادة رسوم الأراضي.

وقال المزارع شرف الدين حاج عمر إن موكب المزارعين لاسترداد للكرامة بعد أن طرد والي ولاية سليمان علي موسى المزارعين من مكتبه وفرض جبايات لتجديد المشاريع الزراعية بلغت 116 ألف جنيه لمساحة ألف فدان بدلا عن 16 ألف جنيه.

وأوضح لسودان تربيون أن هناك أكثر من عشرة ألف مزارع يواجهون شبح الأعسار ودخول السجون بعد أن رفضت حكومة الولاية تمويلهم لفلاحة الأرض وإكمال عمليات الحصاد.

وعلى إثر ذلك نشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيارت دفع رباعي على متنها تعزيزات أمنية وسط المدينة والأسواق فضلا عن طوق أمني من الشرطة والجيش حول مكتب الوالي تحوطا لموكب المزارعين.

ويوم الجمعة الماضي أصدرت سلطات الولاية قرارا بإغلاق المحال التجارية لمدة 72 ساعة ضمن خطط أمنية لإزالة الظواهر السالبة.

وأعلن مدير شرطة القضارف عن تقديم أكثر من 65 متهما تم توقيفهم في أحداث العنف والاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواصلات الداخلية.