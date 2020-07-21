نقص الموارد يجبر الحكومة السودانية على تقليص منحة عيد الأضحى

الخرطوم 21 يوليو 2020- دفع شح الموارد المالية في السودان بالحكومة الى التراجع عن منح موظفي القطاع العام منحة لعيد الأضحى تعادل راتب شهرين وتقرر تقليصها لتكون مقابل شهر واحد.
- مقر وزارة المالية السودانية
وعممت وزارة المالية مكتوبا الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية أفادت فيه بأنه "نسبة لشح الموارد خلال فترة جائحة كورونا وبناء على توجيهات السلطة العليا بالدولة يتم سداد منحة عيد الأضحى مرتب شهر واحد فقط لجميع مؤسسات الدولة".
وبحسب القرار الصادر بتوقيع وكيلة وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول فإن "على الوحدات الحكومية التي تمت تغذية حساباتها بمرتب شهرين أن تقوم بسداد مرتب شهر واحد أساسي على أن يتم توريد المتبقي لحساب الحكومة الرئيسي خلال الأسبوع الحالي".
ويعاني السودان من ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع الضرورية إذ بلغ معدل التضخم لشهر يونيو الماضي يونيو الماضي 136.36% مقارنة ب 114.23% في مايو بنسبة ارتفاع 22.13 %
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