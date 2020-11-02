نقل المهدي الى الامارات بطائرة خاصة و(كورونا) يلحق بكريمته مريم

المهدي يلوح لأنصاره بعد وصوله الخرطوم في 19 ديسمبر 2018 (سودان تربيون)

الخرطوم 2 نوفمبر 2020- أعلن حزب الأمة القومي عن الشروع في ترتيبات لنقل زعيمه الصادق المهدي الى الإمارات لمواصلة رحلة التعافي من فايروس (كورونا) في وقت أعلنت كريمته مريم إصابتها بالمرض.

وقال حزب الأمة في بيان أصدرته الأمانة العامة الاثنين إنه على الرغم من استقرار حالة المهدي الذي كان نقل الى مستشفى خاص واستجابته للعلاج "لكن رأت مؤسستا الحزب الدعوية والسياسية نقله بطائرة خاصة الى دولة الامارات-بترحيب منها-لإجراء مزيدٍ من الفحوصات وللاطمئنان عليه".

وأوضح البيان أن إجراءات تجري لنقل المهدي نهايةَ هذا اليوم الى ابوظبي "على الرغم من تفضيله شخصياً الاستمرار في المداواة داخل السودان، بمستشفى علياء".

وفي غضون ذلك أعلنت مريم المهدي اصابتها بفايروس كورونا بعد إعادة فحصها اليوم الاثنين، لتنضم الى عشرين من أفراد أسرتها أصيبوا بالفايروس خلال الأيام المنصرمة.

وقالت في تصريح مكتوب تلقته "سودان تربيون" اظهر الفحص نتيجة إيجابية بكوفيد 19 لأكون رقم 21 ممن اصيبوا من الاسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي".

وأكدت انها لا تعاني من أي أعراض مزعجة.

يشار الى أن الفايروس أصاب كل أسرة المهدي وعدد من قيادات الحزب، كما تم الاعلان الاسبوع الماضي عن اصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء شيخ الخضر ومدير مكتبه علي بخيت علاوة على محافظ بنك السودان.