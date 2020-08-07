نهر النيل يتجاوز منسوب الفيضان في الخرطوم وعطبرة

الخرطوم 7 أغسطس 2020 - أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، الجمعة، تجاوز مياه نهر النيل في الخرطوم، منسوب الفيضان.
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وأشارت لجنة الفيضان بالوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى "ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات، ما عدا قطاع سنار– الخرطوم الذي سيشهد استقرارا".
وأضاف، "حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـــ4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة (شمال) 15.78 سم، وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بــ10 سنتيمترات".
وتابع، "وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل".
ودعا البيان الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وتشكل العاصمة السودانية الخرطوم ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من إثيوبيا والنيل الأبيض، ويشكل الرافدان نهر النيل الذي يعبر السودان ثم مصر، وثلاثة أرباع مياه النيل مصدرها النيل الأزرق الذي يرتفع مستواه سنويا أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا.
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