نيابة الثراء الحرام بالسودان تحقق مع الزوجة الثانية للبشير

الخرطوم 12 ديسمبر 2019 -استدعت نيابة الثراء الحرام بالسودان، الخميس، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، للتحقيق معها حول ممتلكات وأموال تخصها.

البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010

وأبلغ مصدر قانوني، "سودان تربيون"، أن نيابة الثراء الحرام، ألقت القبض على وداد بابكر، وأخضعتها للتحقيق، حول امتلاكها قطع أراضي مميزة، في حى "كافوري" أرقى أحياء العاصمة الخرطوم.

كما أفاد أن التحريات شملت الحسابات المصرفية التي تمتلكها بالداخل والخارج.

ووضعت وداد بابكر، قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها البشير في 11 أبريل الماضي، تحت إجراءات أمنية وحراسة عسكرية مشددة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتجئ الإجراءات ضد وداد قبل يوم من اصدار محكمة سودانية حكمها على البشير بتهم حيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة.

وكانت السلطات وضعت يدها على 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه في مكتب ملحق بمقر إقامة البشير في ما يطلق عليه "بيت الضيافة".