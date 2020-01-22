نيابة مكافحة الفساد تستجوب علي عثمان للتعدي على أراضي المدينة الرياضية

الخرطوم 22 يناير 2020 – استجوبت نيابة مكافحة الفساد، الأربعاء، القيادي بالنظام السابق، علي عثمان محمد طه، في بلاغ تجاوزات وتعدي بشأن التصرف في أراضي المدينة الرياضية.

على عثمان محمد طه

ووفقا لبيان صادر عن النيابة، تلقته "سودان تربيون"، فإن وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، سبق وأن تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد، تتهم عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات.

وطالب المتهم، حسب البيان، بإمهاله حتى الجلسة القادمة، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على تلك الوقائع.

وكشف تقرير لـ (المجموعة السودانية للديمقراطية أولا)، في أغسطس 2017، عن تمدد وانتشار الفساد في كافة تفاصيل النشاط الرياضي بالسودان.

ودعا التقرير إلى رصد الأموال العامة التي نهبت في مجال كرة القدم واستردادها وإعادة المساحات المستقطعة من المدينة الرياضية بالخرطوم والساحات الرياضية التي تم تغيير أغراضها إلى أراض سكنية، وتقديم المتورطين في الفساد إلى المحاكم.