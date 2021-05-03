نيران ضخمة تقضي على محصولي قطن وذرة بالقلابات وتخلف خسائر فادحة

حريق قضى على الاف الافدنة في محليتي باسندة والقلابات .. (سودان تربيون)

القضارف 3 مايو 2021- قضت نيران ضخمة على الاف الأفدنة الزراعية في محليتي القلابات الشرقية وباسندة بولاية القضارف شرقي السودان، ما أوقع حائر مادية فادحة وسط المزارعين.

وشبت النيران يوم الأحد في مساحات زراعية تقدر بنحو 5 الاف فدان كنت مزروعة بمحصولي القطن والذرة وذلك بمناطق ام سينات وباسنقا بمحليتي القلابات الشرقية وباسندة على الشريط الحدودي مع اثيوبيا بولاية القضارف شرقي السودان.

ورجحت مصادر محلية تحدثت الى "سودان تربيون" أن يكون النيران مبعثها عمليات صناعة الفحم التي تتم على مقربة من مكان المحاصيل، وأكدت احتراق عشرة الاف قنطار من القطن بجانب الفين وخمسمائة جوال ذرة حيث ساعدت الحشاش الجافة وتأخر عمليات حصاد القطن في امتداد النيران وتصاعد السنة اللهب.

وقدرت المصادر الخسائر الأولية وسط المزارعين بأكثر من 312 مليون جنيه فيما ارجع عدد من المزارعين اشتعال النيران وسط المساحات المزروعة لتأخر عمليات الحصاد بسبب النقص الحاد في العمالة والوقود وعدم توفر المحالج في مناطق جنوب القضارف.

كما يشكو المزارعون من عدم التزام الدولة بتوفير الوقود والتمويل اللازم للأليات الزراعية وانعدام معدات السلامة والإطفاء وسط المناطق الزراعية