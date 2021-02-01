هبوط قياسي للعملة السودانية والدولار يتجاوز الـ 350 جنيهاً

الخرطوم 1 فبراير 2021- هبطت العملة المحلية في السودان إلى أدنى مستوى لها الإثنين مسجلة أرقاماً غير مسبوقة امام سلة العملات الأجنبية بالترافق مع ازدياد الطلب وزيادة حجم المضاربات من التجار.

رزم من العملة السودانية (أب)

وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من الارتباك والأحجام عن عمليات البيع مع ارتفاع الطلب على العملات من مختلف القطاعات.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الاثنين فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 352 جنيها مقارن بـ 342 جنيها ليوم الأحد.

وسجل سعر البيع للريال السعودي 92جنيها والشراء 91 جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 94 جنيها والشراء 93 جنيها فيما وصل سعر البيع لليورو 420 جنيها.

وارجع المتعاملون تدني قيمة الجنيه إلى زيادة الطلب "على نحو غير مسبوق" ما ادى إلى ارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار.

وأفاد أحد المتعاملين "سودان تربيون" أن الأسواق الموازية تشهد طلباً غير اعتيادي على العملات منذ أيام متوقعا استمرار تدني قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة حال استمرار وتيرة الطلب بالكيفية الحالية.

وقال بنك السودان المركزي الأحد إن سياساته للعام 2021 أكدت على ضرورة تحقيق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات من بينها زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحويلات السودانیین العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.