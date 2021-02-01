 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 1 شباط (فبراير) 2021

هبوط قياسي للعملة السودانية والدولار يتجاوز الـ 350 جنيهاً

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 فبراير 2021- هبطت العملة المحلية في السودان إلى أدنى مستوى لها الإثنين مسجلة أرقاماً غير مسبوقة امام سلة العملات الأجنبية بالترافق مع ازدياد الطلب وزيادة حجم المضاربات من التجار.

JPEG - 30.4 كيلوبايت
رزم من العملة السودانية (أب)

وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من الارتباك والأحجام عن عمليات البيع مع ارتفاع الطلب على العملات من مختلف القطاعات.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الاثنين فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 352 جنيها مقارن بـ 342 جنيها ليوم الأحد.

وسجل سعر البيع للريال السعودي 92جنيها والشراء 91 جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 94 جنيها والشراء 93 جنيها فيما وصل سعر البيع لليورو 420 جنيها.

وارجع المتعاملون تدني قيمة الجنيه إلى زيادة الطلب "على نحو غير مسبوق" ما ادى إلى ارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار.

وأفاد أحد المتعاملين "سودان تربيون" أن الأسواق الموازية تشهد طلباً غير اعتيادي على العملات منذ أيام متوقعا استمرار تدني قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة حال استمرار وتيرة الطلب بالكيفية الحالية.

وقال بنك السودان المركزي الأحد إن سياساته للعام 2021 أكدت على ضرورة تحقيق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات من بينها زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحويلات السودانیین العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.