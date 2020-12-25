الخرطوم 25 ديسمبر 2020- تعرضت مدينة كسلا شرقي السودان فجر الجمعة الى هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات بمقياس ريختر دون وقوع خسائر.

مدينة كسلا في شرق السودان

وقالت هيئة الأبحاث الجيولوجية إن تأثُر المدينة بالهزة " يعود الي طبيعة تكوين الأرض واختلاف تركيبتها الجيولوجية".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المهندس بوحدة الزلازل وضاح عبد الوالي، إنهم يعملون على تحليل البيانات الواردة حول الهزة التي قال إنها ضربت مناطق في ارتريا وجزء من شرق السودان منها مدينة كسلا.

واشار الى أن الهيئة ستملك الرأي العام السبت معلومات وحقائق كاملة حول الهزة الأرضية.

ووفقاً للبيانات الأولية، لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن الزلزال وقع صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 12:22 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من أغوردات، في إقليم قاش بركة في دولة إريتريا وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر تقرير ثاني من المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، إن الزلزال بقوة 4.4 درجة.