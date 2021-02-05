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هيئة الأنصار تقاطع ملتقى ديني بمشاركة يهود في الخرطوم

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وزير الدفاع السوداني ووزير المخابرات الإسرائيلي ـ الخرطوم 25 يناير 2021

الخرطوم 5 فبراير 2021 ـ قالت هيئة شؤون الأنصار، الذراع الديني لحزب الأمة القومي، الجمعة، إنها ستقاطع ملتقى ديني في الخرطوم لأنه يضع السودان أمام التطبيع كأمر واقع جراء مشاركة حاخام يهودي من القدس في الملتقى.

وينظم الملتقى الذي سيعقد بفندق كورينثيا بالخرطوم غدا السبت رجل الأعمال والمائب البرلماني السابق أبو القاسم برطم بمشارك رجال دين مسلمين مسيحيين ويهود وهندوس ولا دينيين.

وبحسب هيئة الأنصار فإنها تلقت دعوة جاء فيها أن الملتقى سيخاطبه الحاخام ديفيد روزون من إسرائيل والقس انغبورغ ميدتوم من النرويج ورئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق عبد الرحمن حسن حامد ووزير الشؤون الدينية ومجلس السيادة.

وحذرت الهيئة في بيان من أن ملتقى التسامح الديني والتعايش السلمي والسلام الاجتماعي بالخرطوم يجيء في ظل مناخ فيه تجاذب بين دعاة التطبيع مع إسرائيل والرافضين له.

وقالت إن "الملتقى قصد به وضع أهل السودان أمام الأمر الواقع الداعي إلى التطبيع؛ خاصة وأن صاحب المبادرة لا يخفي تأييده للتطبيع ويؤكد ذلك مشاركة الحاخام ديفيد روزن بمخاطبة الملتقى من القدس".

وأكدت موقفها الواضح والرافض للتطبيع باعتبار إسرائيل دولة تمثل كيانا مغتصبا ومعتديا وعنصريا وغريبا وظالما باحتلاله لدولة فلسطين وتشريد شعبها.

وأشارت إلى أن منتدى هيئة شؤون الأنصار في فبراير 2020 أصدر حكما شرعيا مجرم للتطبيع الذي يتناقض مع المصلحة الوطنية.

وحذرت من أن دعوة ممثلي ديانات وعقائد لا وجود لها في السودان في ظل هذه الظروف الاستقطابية يعتبر صبا للزيت على النار وسيفتح الباب لفتنة دينية وتطرف داعشي يسمم الأجواء المتسامحة في السودان.

وناشدت هيئة الأنصار حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها المدني والعسكري بعدم المشاركة في مثل هذه الملتقيات التي تحقق نقيض ما ترفع من شعارات وتفتح الباب لردود أفعال تهدد الأمن القومي السوداني.

ومنذ فبراير 2020 تكاثفت خطوات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب إثر لقاء بعنتيبي الأوغندية بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي أواخر يناير الماضي زار وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين الخرطوم وأجرى مباحثات مع مسؤولين سودانيين خرجت بعدة اتفاقات تتكتم عليها الخرطوم.



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