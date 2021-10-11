هيئة الاتهام في قضية محجوب التاج تطالب المحكمة بحماية الشهود

الخرطوم 11 أكتوبر 2021- طلبت هيئة الاتهام في قضية الطالب محجوب التاج الذي اغتيل في يناير 2019 على يد عناصر أمنية، من المحكمة حماية الشهود الذين ستقدمهم في الجلسات المقبلة.

محجوب التاج

وألزمت المحكمة الادعاء بتحديد نوعية الحماية المطلوبة قبل أن ترفع جلساتها الى الاثنين القادم.

واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدت الاثنين برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق الى شاهد الاتهام محمد صديق عبد القيوم وهو جندي في جهاز المخابرات العامة حيث تعرف على اثنين من المتهمين عبر فيديو عرض أمام المحكمة وأكد أنهما ذات المتهمين الموقوفين في قفص الاتهام ضمن 11 آخرين.

وأظهر الفيديو رجلا الأمن وهما يطاردان مجموعة من طالبات وطلاب جامعة الرازي التي كان يدرس فيها الطالب القتيل.

يشار إلى أن قضية الشهيد محجوب أحيلت تحت البلاغ 5411 لعام 2019 تحت المواد 130 القتل العمد، والمادة" 186" الجرائم ضد الإنسانية، مقرونة بالمادة 21 الاشتراك الجنائي.

ولقى الطالب محجوب التاج حتفه في 24 يناير 2019 حينما داهمت قوة من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة طلاب من جامعة الرازي في محيط الجامعة وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب حيث قتل التاج بعد صعقه بعصاة كهربائية وضربه بقوة في الرأس.