هيئة الجوازات تؤكد انفراج أزمة استخراج وثائق السفر

الخرطوم 29 أغسطس 2021 ـ قالت هيئة الجوازات والسجل المدني بالسودان، الأحد، إن أزمة استخراج وثائق السفر افرجت وتعهدت بتسليم "الجوازات" المتأخرة في غضون أسبوعين.

سودانيون يتوافدون على مكاتب الجوازات والهجرة ـ صورة من "العرب " لقطرية

وشكا مواطنون أخيرا من تأخر استلام وثائق سفرهم الجديدة أو المجددة لفترات طويلة نسبة لشح الموارد وهو ما زاد معاناة المرضى الراغبين في الاستشفاء بالخارج.

وأعلن رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرف الدين بشير انفراج أزمة الجوازات بجميع مجمعات الجوازات.

وقال في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تمت عبر مجهود وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مع وزارة المالية الاتحادية ما أسفر عن انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل بدأ في جميع المصانع بطاقة قصوى صباحا ومساء لاستخراج كل الجوازات التي اكتملت إجراءاتها والموجودة بأجهزة المصانع.

وأكد أنه خلال أسبوعين سيتم تسليم جميع الجوازات المتأخرة للمواطنين موضحا أنه تم تأمين دفعات الجوازات الجديدة للعام القادم عبر فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها والتي سيتم استلامها بانتظام.

وجدد أنه لن تكون هناك أي اشكالات بهذا الشأن في المستقبل القريب.

وكشف عن استراتيجيات جديدة لهيئة الجوازات والسجل المدني لتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة.