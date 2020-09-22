هيئة الدفاع: أعضاء مركز (فيد) تعرضوا لانتهاكات من الشرطة السودانية

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الخرطوم 22 سبتمبر 2020 – قالت هيئة الدفاع عن أعضاء مركز (فيد) للفنون، إن الشباب تعرضوا لانتهاكات على يد قوات الشرطة التي اقتادتهم للحبس منذ أيام.

وقضت محكمة جنايات الخرطوم الأوسط، الخميس الفائت، بالسجن شهرين والغرامة 5 ألاف جنيه على 5 أعضاء من مركز (فيد) للفنون، بدعوى الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، فيما أرجأت الحكم على الآخرين إلى الخميس المقبل.

وأثار الحكم ردود أفعال محلية واسعة كما شهدت منصات تويتر وفيس بوك تضامنا واسعاً مع الشباب ورفضاً للحكم الصادر ضدهم.

وقال عضو هيئة الدفاع، عثمان مبارك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن أعضاء مركز (فيد) للفنون "تعرضوا لانتهاكات إجرائية مارستها ضدهم الشرطة، تمثلت في صفع دعاء طارق وتهديد آخرين بالتعذيب ورفض منحهم أورنيك 8، إضافة إلى انتهاكات صاحبت تقييد البلاغات ضدهم وإجراءات الضمان لإطلاق سراحهم".

و (أورنيك 8)، هو وثيقة يطلبها المعتدى عليه من قوات الشرطة لفحصه طبيًا حتى يثبت زعمه بالاعتداء عليه بغرض الاستفادة منها في المحكمة.

وأشار مبارك إلى أن موكليه تعرضوا إلى انتهاك قضائي تمثل في عدم تناسب العقوبة مع الفعل، حيث إن الفعل كان الهتاف بشعار "حرية، سلام وعدالة" داخل مركز احتجاز تابع للشرطة كاحتجاج على سوء المعاملة.

وانتقدت عضو هيئة الدفاع والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ولاء صلاح، تحويل وكيل نيابة الخرطوم وسط بلاغ أعضاء المركز إلى المحكمة لمجرد هتافهم داخل مركز احتجاز شرطي والاحتجاج على حرمانهم من حقهم الخاص بعدم تعرضهم للتعذيب والإهانات والتصوير دون اذن.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تستدعى المحاسبة الفورية لجميع عناصر الشرطة المشاركين فيها، ودعت وزارتي الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس القضاء لإصدار قرارات تمنع وقوع انتهاكات داخل مراكز احتجاز الشرطة.

وأفاد مدير المشاريع بالمعمل المدني، حسن أحمد إبراهيم، بأنهم طلبوا من قوات الشرطة في 10 أغسطس الفائت، فتح دعاوى جنائية ضد بعض سُكان حي الزهور – مقر المركز – بعد اعتدائهم على أعضاء بمركز (فيد) للفنون.

وأضاف: "بدلاً عن ذلك، تعرضت لإهانة لفظية وتهديد بالاعتداء الجسدي، كما قام أحد عناصر الشرطة بصفع دعاء طارق بعد رفضها تصويرها دون أخذ إذنها. وذلك قبل إن يدونوا بلاغات ضدنا".

وأشار إبراهيم إلى أنهم فور إيداعهم الاحتجاز قاموا بالهتاف لمدة تتراوح بين الـ 5 و7 دقائق، بشعارات الحرية والسلام والعدالة، ليقوم ضابط شرطة بتصويرنا وذلك قبل يطلب منا ضابط آخر التوقف عن الهتاف، موكدًا أنهم توقفوا عن الهتاف بمجرد أن طلب منهم.

وأفاد بأن قوات الشرطة قدمت مقطع الفيديو الذي صوره الضابط أثناء هتافهم داخل الاحتجاز كدليل ادانة، وهو مقطع يظهر فيه خمسة أشخاص لا تتضح ملامح وجوههم.

ومركز فيد للفنون يتبع لمجموعة (المعمل المدني) أو (سيفيك لاب) الثقافية الفنية المستقلة، ويعمل على توثيق أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير، من خلال الفنون مثل العروض المسرحية والرسم.

وقال عضو هيئة الدفاع، عثمان الحسين، إن قوات الشرطة دونت بلاغ كسر الحظر الصحي ضد بعض أعضاء مركز الفنون وبلاغ الإزعاج العام ضد البعض الآخر، وبموجبه حكم على دعاء طارق وعمر حجوج (كوكا) وثلاثة آخرين بالسجن شهرين والغرامة 5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن القاضي أرجأ جلسة النطق بحق المجموعة الثانية إلى الخميس المقبل نتيجة لغياب المهتمين، موضحًا إن غيابهم جعل القاضي يعاقب البقية بكسر الضمان وإيداعهم السجن، وذلك قبل أن يقدم فريق الدفاع طلباً ثانٍياً لإطلاق سراحهم بالضمان.

وأفاد الحسين بأن فريق الدفاع بصدد تقديم استئناف ضد حكم المجموعة الأولي.

ووجدت قضية مركز فيد الفنون تضامناً لافتاً، إضافة إلى تضامن لجان المقاومة ومجموعات نسائية، حيث عد كثيرين بأن الحكم يندرج في قائمة عنف الدولة.