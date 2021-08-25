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هيئة الكهرباء تقول إن عمليات تخريبية وسرقة منظمة طالت الأبراج في 5 ولايات

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الخرطوم 25 أغسطس 2021 - قالت شركة نقل الكهرباء "حكومية"، إنها تتعرض لحملة تخريبية شبه منظمة طالت سرقات زوايا أبراج الضغط العالي في 5 ولايات.

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الخط الناقل للكهرباء "عديلة ـ الضعين ـ نيالا" مطلع العام 2016

وتعاني غالب مدن السودان من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال خلال اليوم، نتيجة لضعف التوليد المائي وعدم توفير الموارد لصيانة المحطات الحرارية.

وقالت شركة نقل الكهرباء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنها تعرضت إلى " سرقات زوايا أبراج الضغط العالي في 5 ولايات، وذلك في شكل حملة تخريبية شبة منظمة".

وأشارت إلى أن السرقات طالت أبراج الضغط العالي في القطاع الغربي خط الفولة -بابنوسة، وشبكة النيل الأبيض والخط الناقل قطاع جبل أولياء -القطيبة، والخط الناقل حول العاصمة الخرطوم، إضافة إلى خطوط نهر النيل والنيل الأزرق.

وأفاد البيان بسرقة زوايا الضغط العالي "kv 220" في القطاع الغربي وخط الفولة -بابنوسة، الذي يجرى فيه العمل لإدخال إقليم دارفور في الشبكة القومية.

وتُمد شركة تركية مدن إقليم دارفور بالكهرباء، قررت بدورها الثلاثاء التوقف عن مد ولايات جنوب وشرق وشمال وغرب دارفور بالكهرباء وعزت الشركة في خطاب دفعت به الى حكومات تلك الولايات لعدم التزام الحكومة المركزية بسداد المستحقات المالية المتفق عليها للشركة.

وأعلن البيان عن تقيّيد شركة نقل الكهرباء إجراءات قانونية، بموجبها جرى القبض على "المجرمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحديد المسروق في مناطق بابنوسة وأم دبيبة بولاية غرب كردفان، بلغت تقديرات تكلفتها 30 مليون جنيه".

وقالت الشركة إن الشرطة في منطقة القطينة بولاية النيل الأبيض القت القبض على "المعتدين وبحوزتهم 771 زاوية حديد من أبراج الخط الناقل جبل أولياء -القطينة".

وحذرت الشركة من انقطاع التيار الكهرباء بصورة واسعة على امتداد الشبكة القومية حال استمرت هذه السرقات، داعية السودانيين للتبليغ عن أي تحرك مُريب حول الأبراج الناقلة للكهرباء.

وقال البيان إن العاملين في الشركة يعملون بأقصى جهودهم للعمل ضمن منظومة شركات الكهرباء لـ"توفير الإمداد المستقر والمستمر، رغما عن حالة الدمار فق القطاع التي انتهجتها إدارة السدود سابقًا".



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