هيئة حقوقية تتحدث عن احتجاز الشرطة لأطفال والنيابة ترفض الإفراج عنهم

محتجون في الخرطوم يرفضون الانقلاب على الشراكة .. (الاوربية)

الخرطوم 15 نوفمبر 2021 - قالت هيئة محامي دارفور، إن قوى مسلحة اعتقلت عشرات الأشخاص بينهم أطفال عقب احتجاجات السبت، فيما امتنعت النيابة عن الافراج عنهم.

ونظم مئات الآلاف تظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، ضد استمرار الانقلاب العسكري الذي قاده قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 سبتمبر الفائت.

وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "قوى مسلحة اعتقلت العشرات من المواطنين في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم".

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين 10 أطفال.

وتحدث البيان عن أن نيابة الخرطوم شمال أبلغت الهيئة، شفهيًا، بأن احتجاز الموطنين جرى "بناء على قرار صادر من والي الخرطوم استنادًا على إعلان الطوارئ".

وفرض قائد عام الجيش في صباح الانقلاب العسكري حالة الطوارئ في البلاد، وقال لاحقًا إنه سيتم رفعها بعد تعيين رئيسا للوزراء.

وقال البيان إن إعلان الطوارئ المخالف للوثيقة الدستورية يتعلق بحل مجلسي السيادة والوزراء والاتحادات التسييرية المهنية، دون أن يتعلق بـ “التعبير أو تخويل السلطات للولاة لاتخاذ تدابير لتقييد حركة المواطنين".

وأضافت: "امتنعت نيابة الخرطوم شمال عن ممارسة مهامها بالإفراج عن المتجزين في مركز شرطة المقرن دون سند قانوني، واكتفت بالتسليم بتوجيهات الوالي".

وقُتل 7 أشخاص برصاص قوى الأمن في مليونيه السبت ضد الحكم العسكري، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الانقلاب العسكري إلى 24 شخصًا وفقًا للجنة الأطباء المركزية.