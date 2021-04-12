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هيئة سكك حديد السودان: صيانة محركات بأكثر من مليون دولار

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دمار هائل لحق بقطاع السكك الحديدية في السودان

الخرطوم 12 أبريل 2021- كشفت هيئة سكك حديد السودان عن تنفيد صيانة لـ 80 من المحركات بقيمة 1.04 مليون دولار عبر شركات مصريه بينما انهى السودان ومصر محادثات مشتركة حول التعاون في السكك الحديدية.

وواجه قطاع السكك الحديدية منذ سنوات صعوبات كبيرة أسهمت في تدهوره بشكل مريع بسبب المقاطعة الاقتصادية التي منعت السودان من استجلاب قطع الغيار.

واكد مدير هيئة سكك حديد السودان وليد محمود تنفيذ عمليات الصيانة لـ 80 محرك بقيمة ١,٠٤مليون دولار بواسطة شركات مصرية كما أنه جاري العمل في صيانة عدد 30 محرك بقيمه 668 ألف دولار.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة النقل الى أن وفدا مصريا يقوده وزير الري أنهى الاثنين مباحثات في الخرطوم جرت على مدى اليومين السابقين.

بدوره أكد وزير النقل ميرغني موسى حمد علي اهمية هيئة وادي النيل ودعمه لها حتى تكون نموذج لشراكه حقيقيه تعزيزا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين (اسوان -وادي حلفا-ابو حمد) حيث يجري العمل في دراسات الجدوى لتحديد مسار الخط

واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل البروتوكولات المشتركة في تدريب وتطوير انشطة السكة حديد ونقل البضائع والركاب واكد الجانب المصري حرصه على دعم الاسطول البحري لشركة الخطوط البحرية السودانية.



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