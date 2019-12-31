واشنطن: السودان أثبت أهمية وجود نظام قضائي مستقل

الخرطوم 31 ديسمبر 2019 - قالت السفارة الاميركية في الخرطوم، الثلاثاء، إن السودان أثبت أهمية وجود نظام قضائي مستقل ومرن، تعليقا على النطق بالحكم في قضية مقتل المعلم، أحمد الخير، تحت التعذيب.

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وأوضحت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يسرنا أن نرى أولئك الذين قتلوا الأستاذ أحمد الخير، أحد الضحايا العديدين للثورة السودانية تم تقديمهم للعدالة".

وأضافت، " أثبت السودان أهمية وجود نظام قضائي مستقل ومرن".

وقضت محكمة سودانية، الإثنين، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقًا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، بعد ادانتهم بقتل الخير تحت التعذيب.

ولقى المعلم الثلاثيني حتفه، على خلفية مشاركته في احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

وفي 28 أغسطس الماضي شهدت محكمة أمدرمان، أولى جلسات محاكمة المتهمين الذين نكلوا بالمجني عليه داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، اوائل فبراير الماضي.