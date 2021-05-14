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واشنطن تتعهد بدعم السودان حتى يسترد مكانته كلاعب إقليمي مهم

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المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ـ وكالات

الخرطوم 14 مايو 2021 ـ تعهدت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، بدعم خطى السودان وعملية الانتقال صوب الديمقراطية وحتى يسترد مكانته كلاعب إقليمي مهم.

وقال بيان من مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول مخرجات زيارة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان الأولى للمنطقة إن السودان كان خلال الثلاثين سنة الماضية قوة مزعزعة للاستقرار.

وشدد أن واشنطن ستعمل مع الشركاء الدوليين لنزع فتيل التوتر في حدود السودان مع إثيوبيا وحل أزمة سد النهضة لئلا يقوضا التقدم الضئيل المحرز منذ انطلاق ثورة السودان".

ويسود التوتر حدود السودان وإثيوبيا منذ نوفمبر الماضي عندما استعاد السودان أراضي الفشقة من مزارعين إثيوبيين استغلوها لنحو 25 سنة، بينما تطالب الخرطوم في أزمة سد النهضة باتفاق ينظم التشغيل والملء قبل الشروع في الملء الثاني يوليو المقبل.

يذكر أن جيفري فيلتمان زار المنطقة كمبعوث أميركي خاص للقرن الأفريقي وشملت جولته مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو الحالي.



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