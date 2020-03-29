واشنطن تدعم السودان بـ 8 ملايين دولار لمواجهة فايروس كورونا

الخرطوم 29 مارس 2020 - أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة الخرطوم، الأحد، توفير 8 مليون دولار للسودان لمكافحة فايروس كورونا.

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وأوضحت السفارة، في منشور على صفحتها بــ"فيس بوك"، أن "حكومة الولايات المتحدة قدمت 8 مليون دولار للسودان لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير الدعم والمستلزمات الصحية لتعزيز أنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة".

ونوهت إلى تقديم الولايات المتحدة لمساعدات دعم صحي لحالات الطوارئ خلال عام 2019

بلغ قدرها 45 مليون دولار

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الاحد، ارتفاع إصابات كورونا إلى 6، عقب تسجيل 3 حالات خلال أقل من أسبوع قدم أصحابها من فرنسا والإمارات.

وفي 13 مارس الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، توفي في 12 مارس عقب إصابته.