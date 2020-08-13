واشنطن تعاقب شخصيات سودانية تعرقل حكومة (حمدوك)

واشنطن 13 أغسطس 2020- أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على شخصيات وثيقة الصلة بالنظام السابق وغيرها قالت إنها تعمل على إعاقة الديموقراطية الناشئة، في هذا البلد.

وزير خارجية أميركا يتحدث مع حمدوك على هامش قمة الأمن بميونخ .. الجمعة 14 فبراير 2020

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وغيرهم يواصلون " تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان".

وأشار الى فرض عقوبات على تلك الشخصيات التي لم يكشف عنها تتمثل في تقييد الحصول على تأشيرة حيال طالبيها من "الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".

ويرجح مراقبون أن قائمة الشخصيات المعنية تضم أشخاصاً من منسوبي النظام السابق هربوا الى خارج البلاد واستقروا في القاهرة واسطنبول وغيرها، كما لم يستبعدوا أن تضم كذلك قيادات عسكرية أو حتى رافضي المساعي المبذولة لتحقيق السلام.

وأكد بيان بومبيو أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف الى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير خلال أبريل 2019.

وأردف "نحن ندعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019 ‏ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي".

‏وأفاد البيان أن نشاط المجموعة المشمولة بالعقوبات يركز على عرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي ‏على حقوق الإنسان أو انتهاكها، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

وتابع " يمكن أن تشمل قيود التأشيرة أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد ‏".

ويعكس القرار بحسب بومبيو التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: "الحرية والسلام والعدالة".

وشدد البيان على أن قائمة الأفراد المعاقبين غير متاحة للعامة؛ ومع ذلك، سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية ثيبور ناجي استقبل الخميس السفير السوداني الجديد لدى واشنطن نور الدين ساتي.

وقال في تغريدة على تويتر بعد ترحيبه بالسفير إن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالإضافة إلى الرفع من قائمة الإرهاب مسالة زيادة الاستثمارات الامريكية في السودان والتجارة البينية.