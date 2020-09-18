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واشنطن تعتمد رسمياً أول سفير سوداني منذ 23 عامًا

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الخرطوم 18 سبتمبر 2020- قدم نور الدين ساتي ، سفير السودان المعين لدى الولايات المتحدة ، أوراق اعتماده رسميًا يوم الخميس إلى الرئيس دونالد ترمب.

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الرئيس ترمب اعتمد رسميا نور الدين ساتي سفيرا للخرطوم في واشنطن

ودخل الدبلوماسي المخضرم الذي اختير في مايو الماضي التاريخ عندما أصبح أول سفير سوداني منذ 23 عامًا بعد ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أواخر العام الماضي.

وحصرت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع الخرطوم لأكثر من 25 عام على تمثيل بدرجة قائم بالأعمال ولازالت لم ترفعه لدرجة السفير برغم إعلان مسوليها العزم على ترقيتها في أعقاب التغيير الذي شهده نظام الحكم في أبريل 2019.

وتناقش إدارة ترمب حاليًا إزالة السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وهو التصنيف الذي تم وضعه منذ عام 1993.

وقال ساتي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن بلاده تسعى إلى "علاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي وإعادة تتبع علاقاتها مع دول العالم"، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً مع واشنطن لإخراج السودان من المنطقة. قائمة الإرهاب.

وأضاف "هناك تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان." واضاف "تبذل جهود كبيرة وتعاون وثيق مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب".

وقال مساعد وزير الخارجية الامريكي للشئون الافريقية تيبور ناجي انه يتطلع الى احراز تقدم في العلاقات السودانية الامريكية على إثر تقديم السفير نور الدين ساتي اوراق اعتماده كأول سفير للسودان في الولايات المتحدة الامريكية لما يقارب ربع القرن.

وقال المسئول الامريكي في تغريده على حسابه الرسمي بتويتر "انه يتطلع الى احراز تقدم في العلاقات بين البلدين.

وهنأ ناجي نور الدين ساتي كونه اول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.



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