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واشنطن تعين مبعوثا للقرن الأفريقي والتوتر السوداني الإثيوبي يتسيد مهمته

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الخرطوم 24 أبريل 2021- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين جيفري فيلتمان مبعوثاً جديداً للولايات المتحدة، دعماً لجهود الإدارة الأمريكية في قيادة الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية التي يعاني منها القرن الأفريقي.

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جيفري فيلتمان

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان صدر الجمعة، إن تعيين فيلتمان يأتي لمعالجة الأوضاع في إقليم التقراي المضطرب، والتوتر المتصاعد بين السودان واثيوبيا والنزاع حول قيام سد النهضة الأثيوبي.

ويعتبر جيفري من الدبلوماسيين المخضرمين وقد عمل في الخارجية الأميركية والأمم المتحدة.

الى ذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة عن قلقه إزاء الصراع في إقليم التقراي الإثيوبي، وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان، والنزاع حول سد النهضة.

وشدد بلينكن في تصريحات صحفية على أهمية انخراط واشنطن على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الأفريقي.

من جهة أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الجمعة إن بلاده تواصل حث إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا.

وأضاف سوليفان أن واشنطن مستعدة للعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز السلام بمنطقة القرن الأفريقي.

وكانت واشنطن رحبت قبل أيام بإعلان أديس أبابا عن انسحاب القوات الإريترية من إقليم التقراي، وقالت إنها تدرس تقارير عن فظاعات ارتكبت هناك خلال العمليات العسكرية التي جرت أواخر العام الماضي ضد الجبهة الشعبية لتحرير التقراي التي كانت تحكم الإقليم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إثيوبيا في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يثير توترات بين أديس أبابا من جهة، وبين القاهرة والخرطوم من جهة أخرى.



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