واشنطن تفرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال السوداني أشرف الكاردينال

الخرطوم 15 سبتمبر 2020- فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركة يملكها رجل الأعمال السوداني، أشرف سيد أحمد الكاردينال، الذي سبق أن طالته عقوبات العام الماضي.

أشرف سيد أحمد الكاردينال

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء إن الإجراء الجديد اتخذ على خلفية تورط الرجل في فساد يشمل الرشاوى والاحتيال في مشتريات لكبار مسؤولي حكومة جنوب السودان.

وقالت إن الكاردينال، وشركاته يعملون وسطاء لإيداع مبالغ ضخمة لمسؤولين كبار في جنوب السودان خارج بلادهم، في محاولة لتجنب العقوبات.

وصدرت العقوبة عن وزارة الخزانة ضد شركة (نبع) التي قالت إن الكاردينال يملكها أو "يتحكم فيها".

وتفرض هذه العقوبات وفقا للأمر التنفيذي 13818، الذي يستند إلى "قانون ماغنيتسكي الدولي"، الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتورطين في الفساد.

وأكد بيان وزارة الخارجية التزام الولايات المتحدة "بتطبيق عقوباتها، بما في ذلك استهداف مخططات التهرب من العقوبات على غرار ما يقوم به الكاردينال".

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الكاردينال، في أكتوبر 2019، لتورطه في الفساد بجنوب السودان، وشملت العقوبات وقتها خمس شركات مملوكة له أو تخضع لسيطرته.

وقالت الوزارة إن "الأنشطة الفاسدة له تنهب موارد مهمة من بلد مزقته الحرب".

أوضحت أن فرض العقوبات على رجل الاعمال السوداني الذي كان يرأس وقتها نادي الهلال لكرة القدم بسبب قيامه بالمساعدة ومنح تسهيلات عينية ومالية وتكنولوجية لبضائع وخدمات استخدمت في الفساد وتبديد أصول حكومية ومصادرة أصول خاصة لأغراض شخصية وتحقيق ربح عير عقودات حكومية فاسدة واستخراج موارد طبيعية والرشوة.

والشركات التي يملكها او يتحكم فيها أشرف وفرضت عليها العقوبات العام الماضي هي الكاردينال للتجارة العامة المحدودة -الكاردينال للتجارة العامة -الكاردينال للاستثمار المحدودة -الكاردينال للبترول المحدودة - نيلتيل

ويواجه سكان جنوب السودان انعدام الأمن الغذائي، ما أجبر نحو ثلث سكان جنوب السودان على الفرار من منازلهم