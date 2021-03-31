واشنطن: حصلنا على تعويضات من السودان عن تفجيري السفارة والمدمرة (كول)

واشنطن 31 مارس 2021- قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول.

المدمرة (كول) عليها آثار التفجير ..صورة من (رويترز)

وتلقت الولايات المتحدة 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والمدمرة الأميركية كول في عام 2000 وكذلك مقتل الموظف جون غرانفيل في عام 2008، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان يوم الأربعاء.

وقال بلينكين عن الضحايا "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت ..وضعنا القضايا العالقة مع السودان خلفنا وسنفتح صفحة جديدة".

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأرسل وزير الخارجية الاميركي الأسبوع الماضي شهادة للكونغرس حول الإفراج عن الأموال.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن عن اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء الحصار الدولي والعالمي عليها.

وتابع حمدوك وقتها: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".

وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان في نهاية أكتوبر اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية، أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.

إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.