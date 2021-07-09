والية نهر النيل تخاطب اعتصاما مطلبيا بعد 12 يوما من الاحتجاج

والي ولاية نهر النيل آمنة المكي في اعتصام مدينة الدامر ـ الخميس 8 يوليو 2021

الخرطوم 9 يوليو 2021 ـ خاطبت والي ولاية نهر النيل آمنة المكي،، اعتصام مدينة الدامر شرقي الأمانة العامة للحكومة، بعد نحو 12 يوما من الاعتصام الذي يطالب منفذوه بمطالب خدمية تنموية.

وبرغم مخاطبة الوالية للمعتصمين الخميس إلا أن متحدثا باسم الاعتصام أكد أن الاعتصام سيستمر حتى تنفيذ كل مطالب مذكرة للمعتصمين تحوي مطالبهم.

وشددت والي نهر النيل على أهمية التعاون لانجاح الفترة الانتقالية للوصول لحكومة ديمقراطية.

وأكدت أن التعبير السلمي مكفول للجميع وهو واحداً من ثمرات ثورة ديسمبر بعد أن عانى الشارع من كبت الحريات، وقالت إن قفل الطرقات وتعطيل مصالح الناس ليس حلاً للتعبير عن المطالب في ظل حكومة الثورة.

وقالت آمنة المكي إن ما جاء في مذكرة الاعتصام ليست مطالب بل هي أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الحكومة.

وأوضحت أن حكومتها ورثت تركة مثقلة وتردي في كل القطاعات والخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنى التحتية والزراعية.

وابانت أن الحكومة الانتقالية وضعت برامج محددة للعبور بالفترة الانتقالية لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر (حرية، سلام وعدالة).

وأقرت والي نهر النيل بالاهمال الكبير من قبل الحكومات السابقة لمدينة الدامر وهي تمثل حاضرة للولاية وحال المدينة كعاصمة للولاية لا يرضي احد.

وعقبت والي نهر النيل خلال خطاب مطول داخل سرادق الاعتصام على كل بنود المذكرة والتي حوت 22 مطلباً.

وأكدت أن حكومتها بدأت عملياً في تنفيذ بعض البنود التى تضمنتها المذكرة قبل معرفة محتواها والمتمثلة في الجانب الطبي والتعليم وتأهيل استاد الدامر وفندق وكورنيش النيل وتعهدت بتشييد مجمع بروفيسر عبد الله الطيب الثقافي.

وأوضحت أن هناك أكثر من 400 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية ستنفذ خلال الفترة المقبلة بكل محليات الولاية بجانب معالجة شبكة المياه بمدينة الدامر.

وأشارت آمنة المكي إلى أنها أصدرت قرارات بإيقاف تصاديق الأراضي بغرض مراجعتها.

وبشأن المشروعات الزراعية قالت إن حكومتها دعمت الموسم الشتوي بما يقارب 700 مليون جنيه لعمليات التحضير ودعم الجازولين لتغطية الفجوة الكبيرة من المطلوب من المركز والذي يصل الى 8 ملايين جالون في الوقت الذي وصل فيه الولاية 20% فقط وتم دفعها من مالية الولاية.

وحول سوق الدامر الجديد والقديم والأمن الغذائي قالت إن هذه الملفات تمت مراجعتها بواسطة لجنة التفكيك واسترداد الأموال وستصدر قرارات بشأنها قريباً.

وتحدث باسم المبادرة التي تمثل عدد من الأجسام بمدينة الدامر محمد منصور مؤكدا أن الاعتصام مطلبي ولا خلاف بين مكونات الثورة وهو يمثل ترسيخ لمبادئ الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وأوضح أن الاعتصام ظل بعيداً عن الأجندة السياسية والقبلية وقدم شكره باسم المبادرة لمجتمع الدامر الذي وقف خلف هذا الاعتصام.

وأكد منصور أن هذا الاعتصام سيستمر حتى تنفيذ كل مطالب المذكرة.