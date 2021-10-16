والي الخرطوم : جهات مسلحة ازالت الحواجز التأمينية حول المواقع السيادية

منع سيارات تتبع لمحلية الخرطوم من وضع حواجز حول مواقع سيادية

الخرطوم 16 أكتوبر 2021- في تطور له ما بعده، قالت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم إن مجموعة ادعت الانتماء للحركات المسلحة ازالت حواجز ومتاريس تم وضعها حول مواقع سيادية ليل الجمعة.

وتشير هذه الخطوة الى تصعيد كبير يصاحب موكب جماهيري تعتزم قوى تحالف الحرية والتغيير – الوفاق الوطني-تنظيمه السبت للمطالبة بحل الحكومة والعودة الى منصة التأسيس بتوسيع المشاركة في الحكم.

وانضمت الى هذا الائتلاف المنقسم عن الحرية والتغيير حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي علاوة على حزب البعث السوداني والاتحادي بقيادة التوم هجو واخرين.

وقالت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم التي برأسها الوالي أيمن نمر في بيان السبت إنه في إطار عملها لتأمين الولاية والمواقع الدستورية والسيادية، بإغلاق بعض الطرق المؤدية الى تلك المواقع في وسط الخرطوم، من اجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الارواح "تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات واثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وازالت الحواجز التأمينية".

وأشار الوالي الى أنه دعا لاجتماع عاجل للجنة امن الولاية لمناقشة هذه التطورات.

وفي منشور على صفحته بفيس بوك قال مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية والذي يدعم حزبه الائتلاف الوليد إن سيارات حكومية تابعة لمحلية الخرطوم وضعت المتاريس في شارع الجامعة "لاعاقة مسار موكب استرداد الثورة".

وأضاف " فتح الثوار المسار وغدا سيفتح الطريق نحو الانتقال السلمي الديموقراطي".