والي الخرطوم يهدئ الروع بتأكيد انسياب السلع طوال أيام حظر التجوال

ازدحام كبير في الأسواق مع اقتراب موعد حظر التجوال الكامل .. مواقع تواصل

الخرطوم 14 أبريل 2020-بث والي الخرطوم تطمينات لمواطني ولايته بتأكيد وضع ترتيبات للتوفيق بين حظر التجوال المزمع تطبيقه السبت وتوفير احتياجات المواطنين الضرورية، وذلك في اعقاب حالة تدافع كبير شهدتها الأسواق والمحلات التجارية للتزود بالسلع الاستهلاكية.

وقررت الحكومة تطبيق حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم اعتبارا من السبت المقبل في محاولة منها للحد من تفشي جائحة كورونا بعد تزايد الإصابات بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 3 حالات جديدة بينها وفاة واحدة، ليرتفع عدد الحالات في مجموعها الكلي الى 32 والوفيات الى خمسة.

وكشف والي الخرطوم احمد عابدون عن مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المواطن الضرورية داخل الاحياء دون حاجة المواطن الى تخزينها.

وتدير المصفوفة غرفة طوارئ عليا برئاسة والي الخرطوم وغرف طوارئ مماثلة على مستوى المحليات.

وشهدت الأسواق والمحلات الكبرى في الخرطوم ازدحاما وتدافعا غير مسبوق لشراء كميات من المواد الاستهلاكية مع اقتراب موعد الحظر الشامل.

وطمأن الوالي طبقا لتعميم صحفي صادر من حكومة الولاية تلقته "سودان تربيون" مواطني الولاية بان السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الاحياء وان المواطن لا يحتاج الى تخزينها.

وعقدت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم اجتماعا موسعا الثلاثاء برئاسة والي الخرطوم وحضور قادة الشرطة وقائد المنطقة العسكرية ومدير هيئة أمن الولاية ومعتمدي المحليات وأمين عام الحكومة وممثل قوى الحرية والتغيير والمديرين العامين لوزارات الصحة والتنمية الاجتماعية المالية والصناعة.

ويأتي الاجتماع بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتكليف ولاية الخرطوم بان تعمل كلجنة فنية تعمل على اعداد مصفوفة من الترتيبات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل والاغلاق التام لولاية الخرطوم المزمع السبت القادم.

وقال الوالي أن الاجتماع اعد مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المواطن وستدير هذه المصفوفة غرفة طوارئ عليا برئاسة والي الخرطوم وغرف طوارئ مماثلة على مستوى المحليات وطمأن الوالي مواطني الولاية بان السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الاحياء ولا يحتاج المواطن الى تخزينها.

واقرّ الاجتماع قائمة بالاستثناءات من الحظر تشمل المصانع العاملة في المنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضار واللحوم والدواجن والالبان والمخابز ومحطات الوقود وسيتم الاتفاق على ساعات اثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته

كما يشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي على ان تحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح المرور عبر وزارة الخارجية.

وأعلن الوالي ان الحظر سيشمل اغلاق الكباري وسيكون التحرك قاصرا داخل كل منطقة على حده، كما أعلن الوالي عن صرف راتب شهر ابريل للعاملين بالولاية اعتبارا من يوم الأربعاء، وستستمر وزارة المالية بالولاية في العمل بربع القوى العاملة حتى تكمل صرف راتب شهر ابريل

ونوه الوالي ان الحظر سيتم تقييمه كل 72 ساعة عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية لمعالجة اي مشكلات تطرأ اثناء التطبيق.