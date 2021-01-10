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والي شرق دارفور: البت في استقالتي بعد اجتماع بمجلس الوزراء

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متظاهرون في الضعين بولاية شرق دارفور ..السبت 14 مارس 2020

الخرطوم 10 يناير 2021 ـ أفادت معلومات بأن والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى عليو دفع باستقالته اليوم الأحد لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال والي شرق دارفور لسودان تربيون إنه لا ينفي ولا يثبت تقديم استقالته، لكنه قدم مذكرة من 6 صفحات سرد فيها المشاكل والأزمات التي تمر بها الولاية التي يحكمها.

وأفاد أنه سيجتمع إلى مسؤولين في مجلس الوزراء بالخرطوم يوم الثلاثاء القادم لمناقشة أزمات الولاية، ثم من بعد ستتضح الرؤية.

وشكا الوالي من أن ولايته "تعيش في فقر مدقع وجهل مخيم وبطون جائعة". وأضاف "هذه ولاية مأزومة ومظلومة رغم أنها منتجة للبترول".

وتعاني حاضرة الولاية الضعين من انعدام الكهرباء بعد أن أوقفت شركة تركية الامداد لعدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقاتها المالية.

وأكد أن ولاية شرق دارفور تعاني من الغلاء الفاحش للسلع والخدمات بسبب انعدام الطرق المعبدة التي تربطها ببقية القطر كما لا يوجد مطار يربطها بالمدن الرئيسية بالبلاد".



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