والي شمال دارفور لايمانع في بقاء(يوناميد) لما بعد ديسمبر

نمر عبد الرحمن

الخرطوم 23 نوفمبر 2021- أبدى والي شمال دارفور تفهما لتمديد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" مهامها في الاقليم الواقع غربي السودان ووعد بالحد من عمليات النهب التي تتعرض لها مقرات البعثة في ولايته.

وكان من المقرر أن تنهي البعثة المختلطة تفويضها بحلول شهر ديسمبر المقبل لكن الخطوة تأجلت إلى وقت لاحق.

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واجتمع الوالي نمر عبد الرحمن الثلاثاء إلى رئيس فريق تصفية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة هيدسون فيرجسون، وناقشا ترتيبات الخروج النهائي للبعثة من دارفور.

وحرى خلال الاجتماع مناقشة كافة المسائل التي من شأنها المساهمة في تأمين خروج البعثة بصورة سلسلة وآمنة، حيث "رحب نمر باستمرار تواجد البعثة لبعض الوقت حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وخروجها نهائيا".

وأكد أيلولة مقار وأصول البعثة للأعمال والأنشطة المدنية التي تخدم المواطنين، متعهدا بتخصيص بعض المنشآت التي سيتم استلامها لاحقا للتعليم والزراعة والمنظمات الوطنية التي تعمل في المجالات الإنسانية.

وشدد على رفضه التام لبعض التصرفات السلبية من قبل أفراد يقومون بنهب بعض أصول البعثة، متعهدا بوضع حد لتلك التصرفات.