والي شمال دارفور يتوسط لإطلاق معتقلين على ذمة عنف قبلي

الخرطوم 30 أغسطس 2021 -قال والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، إنه اتفق مع قوات الشرطة على ترحيل متهمين من سجن في العاصمة الخرطوم إلى الولاية، تمهيدًا لحل أزمة صراع قبلي وإطلاق سراحهم.

نمر عبد الرحمن

وفي أبريل الفائت، وقعت أعمال عنف قبلي في محلية السريف بين أطراف من قبيلة البني حسين إثر خلاف على تنصيب محمد إسماعيل زعيمًا للقبيلة.

وأدت أعمال العنف هذه إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة 12 آخرين.

وقال الوالي نمر عبد الرحمن، الاثنين، إنه "اتفق مع إدارة شرطة السجون لترحيل المتهمين إلى سجون الولاية تمهيدًا لمعالجة المشكلة وإطلاق سراحهم".

وأشار إلى الاتفاق جرى بعد اجتماعات استمرت عدة أيام مع مدير شرطة السجون اللواء فيصل حاج عربي.

ويتواجد المتهمين في سجن الهدى الواقع بمنطقة أم درمان، شمال العاصمة الخرطوم.

وفي سياق آخر، قال نمر إنه بحث مع مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى الأوضاع الإنسانية بالولاية ومساعدة المتضررين من أحداث كولقي وقلاب.

وكشف نمر عن عزم المفوضية تسيير قافلة كبرى لتقديم العون الى المتضررين.