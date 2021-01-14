واشنطن ترفع قيود التصدير المفروضة على السودان بسبب قائمة الارهاب

واشتطن 14 يناير 2021 - من المقرر أن تنشر وزارة التجارة الأميركية تعديلاً على لوائحها بالغاء قيود التصدير التي كانت مفروضة على السودان بسبب إدراجه سابقًا في القائمة الأميركية للدول التي ترعى الإرهاب.

وكان مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر لنشر التعديلات في 21 ديسمبر بعد مراجعة استمرت 18 يومًا.

وأخطر الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونغرس في أواخر أكتوبر بقراره الغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 14 ديسمبر بعد أن نشر وزيرة الخارجية الأميركي إشعارًا رسميًا بهذا الشأن.

ومع ذلك فإن تأثير الإلغاء لم يكن ليشعر به السودان على الفور دون تعديل لوائح مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة والتي تحظر مجموعة كبيرة من الصادرات إلى السودان دون ترخيص.

وتشمل هذه الصادرات المقيدة الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات التكنولوجية.

وقال مكتب الصناعة والأمن في اعلانه المقرر نشره الثلاثاء المقبل انه قام بتعديل لائحة إدارة التصدير لتنفيذ قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وأضاف "وفقًا لذلك ، يعدل مكتب الصناعة والأمن لائحة إدارة التصدير عن طريق إزالة قيود مكافحة الإرهاب على البلد وإزالة السودان من مجموعة البلدان E: 1 (الدول الداعمة للإرهاب)".

"بالإضافة إلى ذلك ، فهي تضيف السودان إلى المجموعة "ب " في الملحق رقم 1 من المادة 740. وبشكل عام ، فإن البلدان في مجموعة البلدان"ب" مؤهلة لعدد أكبر من استثناءات الترخيص ، وتخضع لسياسات مراجعة الترخيص الأقل صرامة".

وعلى الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة في عام 2017 ، ابقت كثير من الشركات الأمريكية على القواعد التي تحظر أي تعامل مع السودان بسبب تصنيف الإرهاب.

"اليوم ، لا يخضع السودان لأي عقوبات اقتصادية يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ومع ذلك لا يزال السودان خاضعًا لمتطلبات ترخيص التصدير التي يفرضها مكتب الصناعة والأمن على معظم الصادرات الأمريكية من البرمجيات والتكنولوجيا." حسب ما هو منشور على موقع شركة ابل.

وفي رد عبر البريد الإلكتروني على استفسار من سودان تريبيون الشهر الماضي ، قالت شركة اوراكل لتصنيع برمجيات الأعمال إنها تنتظر قيام مكتب الصناعة والأمن بتعديل لوائحها فيما يتعلق بالسودان قبل حذف الأخير من قائمة الوجهات المحظورة.