 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

وزارة التجارة تفوض حكومة شمال دارفور بتنظيم التجارة مع تشاد وأفريقيا الوسطى

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 32.5 كيلوبايت
علي جدو

الخرطوم 24 أكتوبر 2021 – فوضت وزارة التجارة والتموين، حكومة ولاية وسط دارفور بتنظيم تجارة الحدود بينها وتشاد وأفريقيا، بموجب اتفاق وقع بين الجانبين.

ومُنذ أزمة إغلاق الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر، بدأت وزارة التجارة في عقد اتفاقيات مع حكومات ولايات الشمالية وشمال وجنوب دارفور، لتنظيم التجارة الحدودية مع دول الجوار.

وقالت الوزارة ، الأحد، إنها وقعت على اتفاقية تجارة الحدود بموجبها "تم تفويض ولاية وسط دارفور بتنظيم تجارة الحدود بينها وبين دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى للعام 2022".

وأشار وزير التجارة والتموين علي جدو، في تصريح صحفي، إلى أن حكومة الانتقال تعمل على تفعيل وتنشيط تجارة الحدود، حيث وقعت 4 اتفاقيات مع الولايات.

وأضاف: "التجارة الحدودية تلعب دوراً كبيراً في فتح مجالات التجارة والتعاون بين المواطنين المحليين بتلك المناطق ومواطني دول الجوار، بجانب دورها الكبير في التنمية والاقتصاد وتعزيز دعائم السلام لاسيما بالمناطق الطرفية ومناطق النزاعات".

ويغلق أنصار زعيم قبلي، منذ 17 سبتمبر الفائت، الميناء الرئيسي على ساحل البحر الذي يؤمن 85% من احتياجات البلاد، بسبب مطالب سياسية. وتسبب هذا الأمر في شح بعض السلع الضرورية وزيادة أسعارها.

وقال والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن يوسف إن الاتفاقية ستساهم في خلق فرص عمل للشباب وترفع من مستوى دخل الولاية والمواطنين.

وتابع: "وستساعد في فتح علاقات جديدة مع دول الجوار وإنعاش التجارة الحدودية"، مشيرا إلى مكونات وسط دارفور تربطهم علاقات اجتماعية كبيرة مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، الأمر الذي سيزيد من ترابط شعوبها وتبادل المنافع فيما بينها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أمامنا المزيد من العقبات 2021-10-24 19:16:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق حقائق ناصعة تجلّت في خروج الخميس (٢١ اكتوبر ٢٠٢١) وهي ؛ أن شعب السودان لن يكُفَّ عن نسج الملاحم وتقديم الشهداء والجرحى من أجمل أبنائه على طريق الحرية والسلام والعدالة والحياة المدنية المزدهرة ، (...)

ماذا يفعل السيد بيرتس في الخرطوم ؟ 2021-10-19 17:13:21 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح كان يمكن للأزمة المتصاعدة هذه الأيام بين طرفي "الحرية والتغيير" أن لا تقوم أصلاً أو أن تنتهي قبل أن تصل إلى الحد الذي وصلته، لو أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة (...)

من مآزق الحركة السياسية 2021-10-17 17:08:05 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفس الشعارات والعبارات ؛ نردد ليل نهار : حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب .. ونتحدث عن التحول الديمقراطي ومدنية الدولة .. نتغَنَّى بعظَمَةْ الثورة وسلميتها المُبْهِرَة ، نسرد قصص البطولة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.