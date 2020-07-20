وزارة التربية والتعليم تحدد 13 سبتمبر موعداً لامتحانات الشهادة السودانية

الخرطوم 20 يوليو 2020 - حددت وزارة التربية والتعليم بالسودان، 13 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تنتهي في يوم 24 من ذات الشهر.

وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم

وفي 30 مارس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، والتي تتيح لهم الدخول للجامعات لهذا العام، نحو 541 ألف طالب وطالبة.

وقال وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، في مؤتمر صحفي، إن "الوزارة انتظرت تحديد موعد الامتحانات لاعتبارات، على رأسها العامل الصحي خاصة في ظل جائحة "كورونا" التي غيبت العالم كله للتأكد من سلامة الجميع، وأن تكون الامتحانات في ظروف آمنة".

وكشف الوزير عن إعداد 14 مركزا للامتحانات خارج السودان، وقال إن الوزارة تواصلت مع وزارة الخارجية التي استفسرت سفاراتها بالخارج، إن كان الوضع الصحي يسمح بعقد الامتحانات في الموعد المحدد، وأفادتهم بإمكانية قيامها.

وأشار إلى أن 10 مراكز خارجية أفادت بأن المطارات مفتوحة فيما لم تحدد 4 أخرى موعدا لاستئناف الرحلات.

وأضاف، "لكن تقديرنا أن كافة المطارات ستكون مفتوحة خلال سبتمبر، خاصة وأن العالم يتجه نحو الانفتاح".

ونوَّه إلى أن الوزارة وضعت عامل الخريف في حسبانها، وجرى الاتصال بإدارة الأرصاد الجوي، التي توقعت احتمال ألا تكون هنالك أمطار غزيرة في الفترة من 8 سبتمبر وحتى 24 من ذات الشهر.