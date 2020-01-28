وزارة الثروة الحيوانية: إجراءات جديدة لضمان دخول حصائل الصادر

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 28 يناير 2020-كشف مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية عن وضع الحكومة إجراءات جديده لضمان دخول حصائل الصادر لخزينة الدولة عبر الربط الشبكي بين كافة الجهات ذات الصلة.

وقال وكيل الوزارة عادل فرح لـ (سودان تربيون) الثلاثاء إن اتفاقا اكتمل مع وزارة المالية لمعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالربط الشبكي بين وزارة التجار والمالية وبنك السودان المركزي والجمارك لمنع تهريب حصائل الصادرات إلى جانب تأهيل المحاجر بصوره عاجله وضمان دخول حصائل الصادرات بكل شفافية.

وأوضح فرح بأن الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها تهدف الى تأكيد دخول الحصائل الى خزينة الدولة.

وتابع " اي مصدّر قام بعملية تصدير ستنزل حصائل صادراته وتكاليف التصدير في وزارة المالية من خلال الربط الشبكي".

ويعاني السودان من اتساع عمليات تهريب حصائل الصادرات ما أفقد ذلك البلد موارد تقدر بمليارات الدولارات.

واقر الوكيل بوجود مشكلة التمويل للصادر لكنه قال إنهم اتفقوا مع وزارة المالية أيضا لتنشيط بنك تنمية الصادرات لعمليات التمويل على أن تكون حصائل الصادر تحت اشراف بنك السودان.

وأكد فرح اكتمال كافة التجهيزات المتعلقة بأدوية التحقين والتحجير لصادر الماشية.

وأعلنت وزارة الثروة الحيوانية قبل أيام عن تشكيل لجنه حكومية لمعالجة كافة إشكالات صادر الماشية إلى الخارج لاسيما لدول الخليج والسعودية.

وتمثل هذه اللجنة تمثل حكومية موحده لتفادي اي مشكلات قد تواجه عملية الصادر.

وتضم اللجنة التنسيقية إلى جانب وزارة الثروة الحيوانية بنك السودان المركزي هيئة الجمارك ووزارة التجارة وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة كجهة تنسيقية موحدة.

وفيما يتعلق بصادر اللحوم قال فرح ان وزارته فرغت من إرسال كافة المطلوبات الفنية الخاصة بمسلخ الكدرو للسلطات السعودية للتأكد من مدى صلاحيتها لبدء عمليات صادر اللحوم للملكة العربية السعودية إلى جانب صادر الماشية الحية خلال الأسابيع المقبلة.

والاسبوع الماضي رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض هناك، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.

وطبقا لصحيفة عكاظ السعودية فأن حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) يصل إلى 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس).