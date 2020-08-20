وزارة الداخلية السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 74 وفاة

الخرطوم 20 أغسطس 2020 -ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، الخميس، إلى 74 وفاة وتضرر آلاف المنازل، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

السيول شردت الآلاف وعزلت القرى

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقته "سودان تربيون"، أن "عدد الوفيات بلغ 74 وفاة، وأن المساكن التي تضررت كليا بلغت 17 ألف و63 منزلا، وجزئيا 25 ألف و562 منزلا".

وأضاف، "كما أن عدد المرافق العامة المتضررة بلغ 129، والمتاجر والمخازن 317، أما المواشي التي نفقت بلغت 5 آلاف و117 رأسا.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من شهر يونيو، ويستمر حتى أكتوبر من كل عام.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيول عارمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.