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وزارة الداخلية تؤكد الاستعداد لتأمين معسكرات النازحين وقرى العودة بدارفور

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الخرطوم 15 فبراير 2021 - أعلن وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، جاهزية قوات الشرطة لتأمين معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية في إقليم دارفور.

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ولا يزال الإقليم، الذي شهد في سنوات سابقة حرباً أهلية عنيفة، يُعاني من الانفلات الأمني الذي يتخذ طابعًا قبيليًا في ظل عجز قوى الأمن والشرطة عن التدخل السريع لإنهاء النزاعات.

وبموجب اتفاق السلام، ينتظر نشر قوات مشتركة قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش.

وأبلغ الوزير عز الدين الشيخ، رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، الاثنين: "جاهزية قوات الشرطة لإداء دورها في حماية وتأمين معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية بولايات دارفور".

وأشار إلى أن التأمين سيتم وفقًا للخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وأضاف: "الخطة الوطنية تشمل تقديم خدمات شرطية في مجال الأدلة والتحقيقات الجنائية وأعمال حماية الأسرة والطفل".

وانخرط بيرتس في محادثات مع المسؤولين في الخرطوم حول مهام البعثة الأممية التي ستتبنى دعم عملية الانتقال السياسي شاملاً الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتنفيذ اتفاق السلام وحماية المدنيين، إضافة إلى تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدة الإنسانية والإنمائية.



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