وزارة الري السودانية تحذر من فيضان وشيك لنهر الدندر

- نهر الدندر بولاية سنار يصل مرحلة الفيضان
الخرطوم 3 سبتمبر 2021 ـ أطلقت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تحذيرات للمواطنين في المناطق المشاطئة لنهر الدندر بولاية سنار من فيضان النهر الذي سجل منسوبا عاليا اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي خطورة فيضان نهر الدندر الذي يجري من مرتفعات إثيوبيا صوب سهول ولاية سنار السودانية، ليصب في النيل الأزرق عند قرية الربوة بولاية الجزيرة.
ووجه وكيل وزارة الري ضو البيت عبد الرحمن منصور، نداءا للمواطنين أعلن خلاله أن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء الجمعة منسوب 13.50 متر.
ودعا جميع المواطنين والجهات المختصة عمل كل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وقبل ايام أعلنت لجنة الفيضانات في السودان عن خروج نهر الدندر عن مجراه الطبيعي، مسجلا عند محطة قياسه التابعة لوزارة الري بمدينة الدندر 12.96 متر.
وفاض النهر الموسمي سنة 2012 واجتاح عدة بلدات بولاية سنار، حيث غمرت المياه أربعة جسور وأكثر من مليون فدان زراعي، عازلة قرى ومُتلفة محاصيل زراعية.
أخر الآراءفي إعادة التأسيس (3-3) 2021-08-30 15:16:45 ظلال سنارية في المشروع الوطني بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تعرضت النخبة السودانية الى كثير من الهجاء لفشلها في ابتداع المشروع الوطني المتفق عليه ويمكن أن يضع البلاد على طريق النهضة والتقدم، ويتأسى البعض ان السودان (...)
المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها… (2-2) 2021-08-29 22:29:37 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق لا شك أننا ورثنا أرتالاً من الخرائب والمآسي من صُنع النظام الساقط ألذي يتباكى عليه البعض وينفق الملايين في نسج المؤامرات وتدبيج الأكاذيب والخدع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي للطعن في (...)
في إعادة التأسيس (2- 3) 2021-08-29 16:30:00 بحثا في الاسباب الثلاثة بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تبرز ثلاثة عوامل رئيسية عند البحث عن الاسباب التي أدت الى سيادة ثلاثية التفكير الرغبوي وعدم ترتيب الاولويات وغياب الجدية وهي فترة الحكم الثنائي التي ألقت (...)
المزيد