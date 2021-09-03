وزارة الري السودانية تحذر من فيضان وشيك لنهر الدندر

نهر الدندر بولاية سنار يصل مرحلة الفيضان

الخرطوم 3 سبتمبر 2021 ـ أطلقت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تحذيرات للمواطنين في المناطق المشاطئة لنهر الدندر بولاية سنار من فيضان النهر الذي سجل منسوبا عاليا اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي خطورة فيضان نهر الدندر الذي يجري من مرتفعات إثيوبيا صوب سهول ولاية سنار السودانية، ليصب في النيل الأزرق عند قرية الربوة بولاية الجزيرة.

ووجه وكيل وزارة الري ضو البيت عبد الرحمن منصور، نداءا للمواطنين أعلن خلاله أن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء الجمعة منسوب 13.50 متر.

ودعا جميع المواطنين والجهات المختصة عمل كل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وقبل ايام أعلنت لجنة الفيضانات في السودان عن خروج نهر الدندر عن مجراه الطبيعي، مسجلا عند محطة قياسه التابعة لوزارة الري بمدينة الدندر 12.96 متر.

وفاض النهر الموسمي سنة 2012 واجتاح عدة بلدات بولاية سنار، حيث غمرت المياه أربعة جسور وأكثر من مليون فدان زراعي، عازلة قرى ومُتلفة محاصيل زراعية.