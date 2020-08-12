وزارة الري السودانية: مناسيب النيل تجاوزت الفيضان في عدد من المحطات

الخرطوم 12 أغسطس 2020 - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية الأربعاء، أن صور الأقمار الصناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطارا أيام 9 و10 و11 أغسطس على التوالي ستؤدي إلى ارتفاع في مياه النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود الإثيوبية.

فيضان النيل الأبيض يحاصر قريتي (القصيرة) و(أم عشر العقليين) بمحلية جبل أولياء جنوبي الخرطوم ـ الجمعة 5 أغسطس 2016 (صورة من صفحة الصحفي طلال إسماعيل على فيسبوك)

وأشار بيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، أن قطاع الدمازين-سنار يشهد ارتفاعا في حدود (15 سم)، بينما يشهد القطاع سنار-الخرطوم، ارتفاعا في حدود (10 سم)، القطاع الخرطوم-شندي سيشهد ارتفاعا في حدود (5 إلى 10 سم)، القطاع شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعا في حدود (8 سم)، القطاع خشم القربة-عطبرة، سيشهد استقرارا، القطاع عطبرة-سد مروي سيشهد استقرارا، القطاع سد مروي-الدبة سيشهد استقرارا، القطاع الدبة-دنقلا سيشهد استقرارا.

وكشفت لجنة الفيضانات عن تنبؤات مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم وليوم غد الخميس ويوم بعد غد الجمعة، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 16.86 مترا متجاوزا منسوب الفيضان (16.50 متر) بـ ــ36 سم.

وتوقعت اللجنة أن يرتفع المنسوب غدا الخميس إلى 16.94، ويوم الجمعة إلى 17.2، بينما سجلت محطة مدني اليوم الأربعاء 20.8 مترا، وتوقعت أن تسجل غدا الخميس 20.30 مترا.

وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.7 مترا، وتوقعت أن تصل غدا إلى 16.15 مترا، وتصل يوم الجمعة 16.18 مترا، وسجلت محطة دنقلا اليوم الأربعاء 15.22 مترا، وتوقعت أن يستقر المنسوب فيها غدا وبعد غد الجمعة.

بينما سجلت محطة شندي اليوم الأربعاء 17.58 مترا، ويتجاوز غدا منسوب الفيضان ليسجل 17.66 مترا، وبعد غد الجمعة 17.70 مترا.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 23، والإصابات إلى 14 شخصا.

وأفادت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، بانهيار 4 ألف و755 منزلا كليا، و4 ألف و702 منزلا جزئيا، وتضرر 53 مرفق و140 من المتاجر والمخازن، ونفوق 76 من الماشية.