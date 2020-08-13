وزارة الري السودانية: مناسيب النيل تقترب من 17 مترا

بعض من منسوبي مبادرة نفير ذائعة الصيت يزرون منطقة ابو حراز إلتي تتهددها معدلات فيضان النيل

الخرطوم 13 أغسطس 2020 -قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، الخميس، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية رصدت متوسط الأمطار في الهضبة الأثيوبية أيام 10 و11 و21 أغسطس.

وأوضحت في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن مياه النيل الأزرق عند محطة الديم ستكون مستقرة في الأيام القادمة.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الخميس ويوم غد الجمعة ويوم بعد غد السبت مرتفعا، حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم الخميس 20.20 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 20.43 مترا بزيادة 23 سم.

وأشار البيان إلى أن محطة الخرطوم سجلت اليوم الخميس 16.98 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 17.10 مترا والسبت 17.14 مترا، بينما محطة شندي سجلت اليوم 17.62 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 17.77 مترا، ويوم السبت 17.78 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.7 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا 16.9 مترا ويوم السبت 16.12 مترا، كما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.24 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الجمعة 15.20 مترا ويوم السبت 15.20 مترا.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم خاصة بولايات الخرطوم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا ونهر النيل والشمالية.