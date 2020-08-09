وزارة الري السودانية: منسوب الأزرق تجاوز الفيضان بمحطة الديم

الخرطوم 9 يوليو 2020 - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، الأحد، أن تصرف محطة "الديم" عند الحدود السودانية بلغ 700 مليون متر مكعب، متجاوزا تصرف الفيضان البالغ 609 مليون متر مكعب بـــ91 مليون متر مكعب.

طبقا لبيان صادر عن اللجنة تلقته "سودان تربيون" فإن محطة الخرطوم سجلت اليوم (16.59)

فيضان النيل الأبيض يحاصر قريتي (القصيرة) و(أم عشر العقليين) بمحلية جبل أولياء جنوبي الخرطوم ـ الجمعة 5 أغسطس 2016 (صورة من صفحة الصحفي طلال إسماعيل على فيسبوك)

فوق منسوب الفيضان (16.50 متر) بــ9 سنتيمترات، بعد أن استقرت في منسوب(16.54 متر) لمدة يومين.

وظلت محطة عطبرة مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50) بـــ11 سم و24 سم و27 سم لمدة ثلاثة أـيام على التوالي.

وقالت لجنة الفيضانات في بيانها اليومي، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية أظهرت وجود سحب ماطرة ونزول أمطار في الهضبة الإثيوبية يوم 6 أغسطس الجاري، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.

ويشهد القطاع الدمازين-سنار ارتفاعا، القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعا، والقطاع جبل أولياء-الخرطوم استقرارا، والقطاع الخرطوم- شندي استقرارا، القطاع شندي–عطبرة ارتفاعا، القطاع عطبرة- سد مروي ارتفاعا، القطاع سد مروي- الدبة ارتفاعا، القطاع الدبة- دنقلا سيشهد استقرار، والقطاع خشم القربة-عطبرة استقرارا.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس السبت، ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 20 والإصابات إلى 12.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى انهيار 3 ألف و15 منزلا كليا، و3 ألف و209 منزلا جزئيا، وتضرر 45 مرفق، و93 من المتاجر والمخازن، ونفوق 41 من المواشي.