وزارة الري السودانية: منسوب النيل وصل مرحلة الفيضان

- النيل الأزرق يخرج عن مساره في أبو حجار بولاية سنار ـ 31 يوليو 2021 ـ منصات تواصل اجتماعي
الخرطوم 3 أغسطس 2021 - قالت وزارة الري في السودان إن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم وصل إلى مرحلة الفيضان وتوقعت زيادة المناسيب في جميع القطاعات.
وبدأ أهالي في بعض مناطق الخرطوم مثل الكلاكلة والجريف شرق في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.
وقالت وزارة الري، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، "إن نهر النيل في الخرطوم وصل لمنسوب الفيضان، حيث سجل 16.48 متر".
وتوقعت زيادة تتراوح بين 15 -25 سنتمتر في جميع قطاعات النيل.
وقالت وزارة الري إن منسوب نهر النيل في الخرطوم سيسجل 16.63 مترا.
وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية 766 مليون متر مكعب، متوقعة ثبات الإيراد عند 600 إلى 650 مليون متر في الثلاث أيام المقبلة.
وقالت إن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 300 مليون متر مكعب.
وعادة ما يشهد السودان فيضانات وسيول مُدمرة في أغسطس، تفقد فيها البلاد موارد تُقدر بملايين الجنيهات، نتيجة ضعف البنية التحتية.
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