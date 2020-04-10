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وزارة الصحة: ارتفاع إصابات (كورونا) بالسودان الى 17 حالة

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وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 11 أبريل 2020-أعلنت وزارة الصحة في السودان مساء الجمعة تأكيد إصابتين جديدتين بفايروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الكلى للإصابات في السودان الى 17 بينها حالتي وفاة.

وأفادت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم 16 لرجل سوداني في الخمسينيات وصل الخرطوم من تايلاند عبر الامارات بتاريخ 21 مارس الماضي.

وأشارت الى أن الحالة رقم 17 لسوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد ولم تثبت إجراءات التقصي حتى الان مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه.

ويتلقى المريضان بحسب الوزارة الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

وأشارت التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) بلغ 238 حالة بجميع مراكز العزل بالسودان.



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