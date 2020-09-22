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وزارة الصحة السودانية: 8 وفيات جراء حُمى مجهولة بالولاية الشمالية

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الفيضان يغرق منطقة الشقالوة بولاية نهر النيل 178 شمال الخرطوم .. صورة لـ (سودان تربيون)

الخرطوم 22 سبتمبر 2020 - أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، وفاة 8 أشخاص شمالي السودان جراء حمى يُعتقد أنها ناتجة عن مرض تسببت فيه السيول والفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، "تلقينا بلاغا السبت الماضي، بوجود 41 حالة لحميات بالولاية الشمالية بينها 8 حالات وفاة".

وأشار إلى إرسال فريق للتحقق والتقصي عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته، وأخذ عينات للفحص المختبري لتأكيد التشخيص، وتعزيز التدخلات للوقاية والسيطرة على المرض.

ولم يوضح بيان وزارة الصحة السبب وراء هذه الحميات غير أن التوقعات تشير إلى أنها ناتجة عن السيول والفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من البلاد الأسابيع الماضية.

ويمكن أن تتسبب المياه الراكدة جراء السيول والفيضانات في تفشي أمراض خطيرة مثل الكوليرا أو حمى الضنك أو الملاريا.

ومنذ يونيو الماضي، لقي 121 سودانيا مصرعهم وأصيب 54 آخرون، جراء السيول والفيضانات.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.



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