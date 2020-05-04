وزارة الطاقة السودانية تعلن تخطي أزمتي الوقود وغاز الطبخ

الخرطوم 4 مايو 2020- كشف مسؤول رفيع في وزارة الطاقة السودانية عن انفراج أزمتي الوقود وغاز الطبخ بعد وصول عدد من البواخر إلى العاصمة والولايات.

سيارات تصطف لشراء البنزين في احد محطات التوزيع في العاصمة السودانية الخرطوم (الفرنسية)

وعلى مدى أسابيع تفاقمت بشدة مشكلات الحصول على الوقود والغاز في العاصمة السودانية وبات مألوفا رؤية اصطفاف المئات لساعات طويلة أملا في الخصول عليهما.

وأكد وكيل الوزارة حامد سليمان لـ " سودان تربيون" تسلم باخرة محملة بالبنزين سيتم ضخه عبر الأنابيب وتوزيعها للولايات.

وأعلن عن توزيع كميات من الجازولين لولايات القضارف والنيل الأزرق استعدادا للموسم الزراعي الصيفي اضافة إلى الاتجاه لتوزيع كميات أيضا في جنوب كردفان وبقية المناطق.

وأكد حامد ضخ كميات من غاز الطبخ للولايات والاستمرار في توزيعه خلال الأيام المقبلة. وأضاف بنهاية الأسبوع الحالي سنصل انتهاء أزمة غاز الطبخ.

وطبقا لتعميم عن كميات توزيع الغاز ليوم الاثنين لولاية الخرطوم صادر من وزارة الطاقة والتعدين تلقته "سودان تربيون" فإن ما تم شحنه من مستودعات الشجرة بلغ 259.103طن ما يعادل 20.728 أسطوانة، كما فصل التعميم الكميات التي جرى توزيعها من المستودع في الجيلي واجمالي التوزيع بالعاصمة.

والأحد أعلنت هيئة الموانئ البحرية وصول عدد من البواخر تحمل جازولين وبنزين وفيرنست وغاز طبخ إلى جانب بواخر قمح وصلت ميناء بورتسودان.

وقال القيادي بهيئة الموانئ البحرية، فقيري عبد الله فقيري بحسب وكاة السودان للأنباء إن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد في طريقها للحل الكامل.

وكشف فقيري عن وصول عدد كبير من البواخر إلى ميناء بور تسودان منذ 28 ابريل.

وأعلن وصول 4 بواخر جازولين تحمل كل باخرة حوالي 40 ألف طن وباخرة بنزين تحمل 36 ألف طن وباخرتي غاز طبخ وباخرة فيرنست و6 بواخر قمح.

وأشار إلى أن عدداً منها تم تفريغها والبقية في مرحلة التفريغ والشحن، وبشر بتوارد بواخر القمح للميناء.