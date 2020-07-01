 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 1 تموز (يوليو) 2020

وزارة الطاقة السودانية تلغي 8 اتفاقيات امتياز مع شركات التعدين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 يوليو 2020- قررت وزارة الطاقة والتعدين السودانية الأربعاء إلغاء اتفاقيات امتياز لثماني من شركات التعدين في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.

JPEG - 7.7 كيلوبايت
وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وأوضح وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي عبد الجليل في تصريح صحفي أن تلك القرارات تأتي في إطار المراجعة والسياسات الجديدة التي تبنى على الالتزام ببنود الاتفاقيات من الناحية الفنية والمالية.

كما تأتي في إطار السياسات التصحيحية الجديدة التي يقوم بها قطاع التعدين وكل المؤسسات المنضوية تحت القطاع.

وتشمل الاتفاقيات الملغاة كافة اتفاقيات المعادن الاخرى غير الذهب.

ولفت إلى مراجعة بقية الاتفاقيات الاخرى للتأكد من مدى التزام الشركات ببنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين-قطاع التعدين -

وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم بناء على اعتماد وكيل قطاع التعدين وتوصيات اللجنة الفنية للتعدين بإلغاء هذه الاتفاقيات.

وشملت القرارات الغاء اتفاقيات الامتياز التي منحت بموجبها عدد من الشركات مربعات للتعدين عن الذهب فى ولاية جنوب كردفان تضم شركة أصحاب اليمين وشركة ام اند أف للأعمال المتقدمة المحدودة

والغت القرارات أيضا اتفاقيات لشركات في ولاية البحر الأحمر بينها البراح للتعدين المالكة لمربع RS21 اضافة الى إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة روسيدرأجميت الحائزة على مربع B57 علاوة على إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة هاش للتعدين الحائزة على مربع 14B-2.

كما أصدر وزير الطاقة والتعدين قرارا ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز مع شركة بنترا تكنولوجي الي جانب إلغاء اتفاقية الامتياز مع شركة الستوت للتعدين فضلا عن إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة داقلوج للتعدين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسيرات 30 يونيو: رسائل مهمة للبرهان، والفلول، وآخرين 2020-06-30 18:11:03 بقلم : صلاح شعيب ملحمة مسيرات الثلاثين من يونيو التي انتظمت اليوم أعادت الحيوية للروح الثورية في مدن وقرى البلاد. وهي تمثل رسائل مهمة جداً بعد مرور قرابة عام على الحكم المدني المتعثر. وقد خرجت جموع الشعب في استفتاء ملهم (...)

حرصاً على الوطن وعلى الأرواح 2020-06-29 21:13:47 بقلم : محمد عتيق لم يكن الاعتصام مجرد احتجاج وتقديم مطالب ، وإنما رسماً دقيقاً وبديعاً للحياة ، شكل الحياة بكل وجوهها وأبعادها ، خلقتها الأجيال الجديدة وفق أحلامها ورؤاها ، ومضت تمارسها ، تعصر الحياة محبةً وسمواً وعشقاً (...)

نحنا مع الحكومة: الثورة مبارية الزلط 2020-06-29 06:30:08 مجدي الجزولي إدوارد توماس ترجمها إلى العربية محمد عبد العزيز عطية نُشر أصل هذه الكلمة بالانجليزية في مدونة مجلة الاقتصاد السياسي الافريقي Review of African Political Economy (ROAPE). انقضى أكثر من عام على الأحداث (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.