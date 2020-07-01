وزارة الطاقة السودانية تلغي 8 اتفاقيات امتياز مع شركات التعدين

الخرطوم 1 يوليو 2020- قررت وزارة الطاقة والتعدين السودانية الأربعاء إلغاء اتفاقيات امتياز لثماني من شركات التعدين في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وأوضح وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي عبد الجليل في تصريح صحفي أن تلك القرارات تأتي في إطار المراجعة والسياسات الجديدة التي تبنى على الالتزام ببنود الاتفاقيات من الناحية الفنية والمالية.

كما تأتي في إطار السياسات التصحيحية الجديدة التي يقوم بها قطاع التعدين وكل المؤسسات المنضوية تحت القطاع.

وتشمل الاتفاقيات الملغاة كافة اتفاقيات المعادن الاخرى غير الذهب.

ولفت إلى مراجعة بقية الاتفاقيات الاخرى للتأكد من مدى التزام الشركات ببنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين-قطاع التعدين -

وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم بناء على اعتماد وكيل قطاع التعدين وتوصيات اللجنة الفنية للتعدين بإلغاء هذه الاتفاقيات.

وشملت القرارات الغاء اتفاقيات الامتياز التي منحت بموجبها عدد من الشركات مربعات للتعدين عن الذهب فى ولاية جنوب كردفان تضم شركة أصحاب اليمين وشركة ام اند أف للأعمال المتقدمة المحدودة

والغت القرارات أيضا اتفاقيات لشركات في ولاية البحر الأحمر بينها البراح للتعدين المالكة لمربع RS21 اضافة الى إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة روسيدرأجميت الحائزة على مربع B57 علاوة على إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة هاش للتعدين الحائزة على مربع 14B-2.

كما أصدر وزير الطاقة والتعدين قرارا ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز مع شركة بنترا تكنولوجي الي جانب إلغاء اتفاقية الامتياز مع شركة الستوت للتعدين فضلا عن إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة داقلوج للتعدين.