وزارة الطاقة السودانية توقف التعاقدات مع إحدى الشركات التابعة لجهاز المخابرات

الخرطوم 18 ديسمبر 2019- وجهت وزارة الطاقة والتعدين بإيقاف كافة التعاقدات المبرمة بين شركة (بترونيدز) التابعة لجهاز المخابرات والشركات العامله في مجال البترول.

وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ(سودان تربيون ) انهم أصدروا توجيهات للجنة المعنية بالنظر في قضية عمال شركات البترول بإيقاف التعاقدات مع شركة (بترونيدز).

وتتعاقد شركة بترونيدزالتابعة لجهاز المخابرات مع شركات النفط لتوفير العمالة في القطاع اذ توفر حوالي 4 الف عامل في مهن مختلفة.

ويتهم عاملون الشركة بانها تسئ معاملتهم بطريقة أقرب (للرق) خاصة وأنها توقع العقود مع الشركات بالدولار وترسل العمالة بعقد من الباطن بينها والشركات العاملة في البترول بمرتبات ضعيفة يتم احتسابها بالجنيه السوداني.

واشار وكيل وزارة الطاقة الى تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل الطاقة والتعدين وعضوية سته من رؤساء الشركات العاملة في مجال البترول أبرزها (تو بي)، (بترو انيرجي)، (بتكو)، (بابكو) الى جانب مدراء إدارات حقول شارف والقدرات وقال إن اللجنة المعنية بذلت جهود كبيره قامت بزيارات لحقول البترول لإجراء معالجات لمشكلة العاملين فى شركات البترول.

ودخل عمال شركات البترول في إضراب عن العمل منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

ويتهم عاملون ادارات الشركات بممارسة ذات السياسات التي كان ينتهجها النظام البائد باستخدام “الترهيب والترغيب”.

وقال عضو لجنة عمال النفط الشاذلي جعفر شقاق طبقا لـصحيفة الجريدة الثلاثاء إن العاملين في شركة بترونيد العالمية وجميع شركات البترول على امتداد الحقول وخط الانابيب من هجليج وحتى بشائر دخلوا في اضراب عن العمل مؤكدا تمسك اللجنة بكافة حقوقها المشروعة في التصعيد بالطرق والوسائل القانونية والسلمية.

ولفت العاملون الى ان اضرابهم يعود الى ما وصفوه بتجاهل السلطات في الرد على مذكرتهم التي دفعوا بها الى وكيل وزارة الطاقة والتعدين الاسبوع الماضي بواسطة اللجنة المكلفة من جميع العاملين بخصوص نسبة زيادة الأجور المرفوضة من قبلهم.

غير ان وكيل الطاقة والتعدين قال لـ (سودان تربيون) إن اللجنة المعنية من الوزارة ورؤساء الشركات أوصوا بمعالجة كافة مطالب العاملين بفك الارتباط مع شركة بترونيد ومخاطبة شركات البترول لتحسين شروط الخدمة الى جانب مراجعة الاجور للعاملين ورفع الحد الأدنى الى ٧١٨٠ جنيه لأقل عامل كما انه لا يشمل الاستقطاع او الاجر الاضافي.

ونفى حدوث أي تجاهل من الوكيل او اللجنة لممثلي العاملين واضاف تم عرض كافة الحلول التي توصلت اليها اللجنة ومناقشتها معهم الى جانب مشاركتهم في كافة الحلول.

وقال "أبلغوني بأنهم سيعرضون تلك الحلول على عاملين والعودة مجددا للاجتماع".

وتابع الا ان ممثلي اللجنة لم يأتوا وخاطبونا عبر بيان يعبر عن رفضهم للزيادات في الاجور ليعلنوا بعدها الدخول في اضراب عن العمل.