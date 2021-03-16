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وزارة الطاقة السودانية: رصد مخالفات بمحطات توزيع الوقود

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الخرطوم 16 مارس 2021-كشفت وزارة الطاقة و النفط عن رصدها عدد من المخالفات في محطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم .

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"تانكر" يعبئ الوقود من محطة خدمة بالخرطوم بقصد التهريب ضبطه وزير النفط ـ "سونا"

وتشهد بعض محطات الخدمة ممارسات سالبة في بيع الوقود خاصة في أوقات تفاقم أزمة المحروقات.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته سودان تربيون الثلاثاء فإنه تم رصد المخالفات خلال التفتيش الإداري الذي تقوم به الوزارة.

وأوضح أنه تم ضبط ناقلة وقوف تجري عملية سحب عكسية من محطة خدمة بترولية مخصصة لخدمة احدى الوزارات السيادية

وأضافت “اتضح لاحقاً أن صاحبها يود بيع الوقود لأحد المصانع بالولاية بأسعار غير رسمية وتم الحجز علي الناقلة وفتح بلاغ جنائي بنيابة مكافحة الفساد و تسجيل مخالفة على محطة الخدمة البترولية".

وأبانت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة الطاقة والنفط وجهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع النيابة العامة لتنفيذ حملات مشتركة لمتابعة انسياب الوقود منذ مطلع شهر مارس الجاري.

و أشارت إلى أن عدد من المحطات التي كانت متوقفة عن العمل بأعذار غير مقبولة ارتفع إلى (102) محطة بعد أن كانت (74) محطة ، كما وجهت الوزارة الشركات بتوفير مولدات كهربائية في كل محطة خدمة بترولية حتى لا تتوقف عن العمل بحجة انقطاع التيار الكهربائي.



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