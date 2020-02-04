وزارة الطاقة تنفي توقف المصفاة وتعلن بدء الضخ العكسي للخام

الخرطوم 4 فبراير 2020- توقع وكيل وزارة الطاقة والتعدين، عودة مصفاة الخرطوم للنفط للعمل خلال يومين بعد بدء الضخ العكسي للخام اليوم الثلاثاء من منطقة صمد بشرق السودان إلى مصفاة الجيلي الواقعة شمال العاصمة السودانية.

وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

ونفى الوكيل حامد سليمان حامد في تصريح لـ (سودان تربيون) الثلاثاء توقف المصفاة وقال إن الأنباء التي جرى تداولها في هذا الخصوص "غير دقيقة".

وأوضح أن مصفاة الخرطوم تتكون من وحدتين إحداهما القديمة والتي تعطلت جزئيا حيث بدأ الضخ العكسي للنفط من ميناء الصادر لإعادتها للعمل خلال يومين.

وأشار الى أن هناك مصفاة أخرى حديثة تعمل بطاقتها القصوى وتوفر 50 % من الوقود.

ولفت حامد إلى أن الضخ العكسي للخام بدأ اليوم من منطقة صمد بشرق السودان إلى مصفاة الجيلي القديمة في الخرطوم.

وقال إن عملية الضخ تمت من الخام الموجود في الخط الناقل للخام من حقول هجليج إلى ميناء بشائر والذي يبلغ طوله الكلي أكثر من 1500 كلم إلى المصفاة القديمة في الجيلي بهدف إعادتها للعمل بصورة طبيعية بتأمين الإمداد من الخام.

وأكد أن جهود الوزارة لاتزال مستمرة في أعمال الصيانة منذ نحو أربعة أيام لإعادة للخط المعطل التابع لشركة (تو بي) للعمل من جديد لتأمين الإمداد.

وعزا الوكيل تفاقم أزمة الوقود خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب على رأسها زيادة عمليات التهريب والمتاجرة بالوقود وضعف الرقابة.

وتوقع أن يظهر تأثير الخط المعطل جزئيا خلال اليومين القادمين بنسبة تقارب 50% لكنه قال إن جهود الوزارة مستمرة لإعادة التشغيل الطبيعي للخط َلتامين الإمداد.