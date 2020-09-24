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وزارة الطاقة والتعدين السودانية توقع 7 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

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مراسم التوقيع على 7 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب في السودان

الخرطوم 24 سبتمبر 2020- وقعت وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في قطاع التعدين7 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بأربعة ولايات.

وكشف وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن عن سياسات جديدة في قطاع التعدين ستحدث نقلة كبرى بالبلاد حال تطبيقها.

وجرى التوقيع مع شركات أجنبية وأخرى محلية بينها الشاطئ، يماني، كلدفان للتعدين، هديل، شان شونق وشركة الخدمات المتكاملة وهي مملوكة بنسبة كبيرة لمستثمرين اماراتيين ".

وتستمر الشراكة حسب العقد أكثر من ثلاثين عاما، حيث تشط هذه الشركات في 4 ولايات هي نهر النيل، الشمالية ، جنوب كردفان والبحر الاحمر.

واكد عبد الرحمن خلال مخاطبته مراسم التوقيع الاتجاه لتوقيع مزيد من اتفاقيات الامتياز الأسبوع المقبل وأفاد انها تبلغ 20 اتفاقية.

ولفت الى التحول الى المرحلة الثانية بتجهيز مربعات تصلح للطرح في عطاءات للتنافس عليها داخليا وخارجيا.

وأشار الى مراجعات فنية كاملة في كل الاتفاقيات للوصول إلى اتفاقيات تعظم نصيب الدولة وتتجنب الاستغلال السيئ للموارد.

ونوه الى ان قطاع التعدين استعد لتقديم خدمة حقيقية من خلال اختيار مربعات مكتملة الدراسات لتطرح في عطاءات مفتوحة لكل الشركات المحلية والعالمية.

من جهتها قالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد احمد ان هنالك 400 شركة تعمل في مجال الاستكشاف الا ان التي دخلت الانتاج لا تتعدى الـ ١٣.

والتزمت الوزيرة بتذليل كافة العقبات أمام الشركات، من خلال تقديم اعفاءات جمركية واتباع مبدأ الشفافية لإزالة الممارسات الفاسدة السابقة.



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