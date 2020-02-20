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وزارة الطاقة والتعدين تتوعد شركات توزيع المواد البترولية بالإيقاف

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الخرطوم 20 فبراير 2020- توعد وزير وزارة الطاقة والتعدين السوداني شركات توزيع المواد البترولية بمواجهة إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة.

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وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وقال الوزير عادل علي ابراهيم في تصريحات صحفية الخميس إن الإيقاف الفوري سيطال أي شركة تعمل في هذا القطاع دون تأهيل.

واوضح ان تلك الاجراءات ترمي لتقليل عدد الشركات وأن تكون في ذات الوقت بإمكانيات فنيه وماليه كبيرة تستطيع توصيل الخدمة بجودة وكفاءة عالية.

وقبل أيام قررت وزارة الطاقة والتعدين وضع ضوابط جديده لتوزيع الوقود بتحديد حصة معينة للمركبات وفتح محطات للبيع بالسعر التجاري.

وحددت الضوابط الجديدة صرف البنزين بقيمة 120 جنيها للسيارات الملاكي ذات اللوحات الزوجية خلال الأيام السبت، الاثنين الأربعاء بينما حددت للسيارات ذات اللوحات الفردية الأحد الثلاثاء، الخميس على أن تكون الجمعة للكافة لكن تلك الضوابط لم تمنع حدوث تجاوزات في توزيع المواد البترولية.

وكشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) الثلاثاء عن تدوين نحو 10 بلاغات في مواجهة مخالفين للضوابط الجديدة لترشيد الوقود.

وقال ان اللجنة المعنية بتنفيذ الضوابط الجديدة للوقود رصدت عدة مخالفات في محطات الخدمة بينها التهريب وافراغ بعض شاحنات الوقود بشكل غير صحيح الى جانب عدم التزام بعض المحطات بالضوابط.

ودونت آلية مراقبة وضبط الوقود عدداً مقدراً من بلاغات التهريب والتلاعب بالمواد البترولية، من وكلاء المحطات وشركات التوزيع وبعض ما اسمتهم بضعاف النفوس من أصحاب المركبات، مما ساعد الوزارة في تنفيذ لوائحها بخصم يصل 25% من هامش ربح الشركات وتوقيف بعض المحطات التي تتبع للوكلاء.



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